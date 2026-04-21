国際卓球連盟（ITTF）は20日、2026年第17週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は12選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が1つ順位を上げて3位に浮上。また、松島輝空（木下グループ）は8位をキープし、2人が引き続きトップ10入りを維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位、張本智に続く4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が浮上した。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が前週と変わらず18位。宇田幸矢（協和キリン）は1ランクアップの27位に入り、篠塚大登（東都観光バス）は30位で変動はなかった。

田中佑汰（ファースト）は前週と変わらず38位。吉村真晴（SCOグループ）は1つ順位を上げて43位。茺田一輝（協和キリン）は60位で変動なし。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）、吉山僚一（日本大）はそれぞれ62位、63位と1つ順位を上げている。

また、坂井雄飛（愛知工業大学）は84位で変わらず。及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は1ランクダウンの86位となり、今週は日本勢から12選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年4月20日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

3位 （↑ 4位）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

18位（-）：戸上隼輔

27位（↑ 28位）：宇田幸矢

30位（-）：篠塚大登

38位（-）：田中佑汰

43位（↑ 44位）：吉村真晴

60位（-）：茺田一輝

62位（↑ 63位）：吉村和弘

63位（↑ 64位）：吉山僚一

84位（-）：坂井雄飛

87位（↓ 86位）：及川瑞基