【暴風警報】青森県・八戸市、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町などに発表 21日10:25時点
気象台は、午前10時25分に、暴風警報を八戸市、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】青森県・八戸市、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町などに発表 21日10:25時点
三八上北では、21日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■弘前市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■八戸市
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■十和田市
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■三沢市
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■平川市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■深浦町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■西目屋村
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■野辺地町
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■七戸町
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■六戸町
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■横浜町
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■東北町
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■六ヶ所村
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■おいらせ町
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■三戸町
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■五戸町
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■田子町
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■南部町
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■階上町
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■新郷村
□暴風警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s