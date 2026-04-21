hiritu クールシリーズ登場♡夏のベタつき解消ケアで爽やか美髪へ

暑い季節に気になるベタつきやにおい対策にぴったりな、hirituの夏限定「クールシリーズ」が登場。ひんやりとした清涼感とケア力を兼ね備えた全4種のラインナップで、ヘアもボディも心地よくリフレッシュできます♡夏の毎日を快適に過ごしたい方におすすめの注目シリーズです。

夏限定のひんやり処方が魅力

「クールシリーズ」は、メントール※1とハッカ葉油※1またはハッカ油※1を配合し、ひんやりとした爽快感を実現。シリーズ共通の「フローズン ペアー＆ムスク」の香りが、涼やかで上品な印象を演出します。

シャンプー＆トリートメントには、サンシールドセラム※2や速乾ダメージリペア成分※3を配合し、紫外線による乾燥ダメージをケア。

さらにドライヤー時間の短縮も叶え、忙しい夏のケアをサポートします。

また、バランスキープセラム※4とうねり抑制コート※5、疎水化ケラチン※6により、湿気による広がりやうねりを抑え、サラサラ髪をキープします。

Cure新作で毛穴悩みにアプローチ♡水光肌へ導くアクアジェルミルク登場

2way仕様で全身リフレッシュ

スカルプ＆ボディスクラブ クール（2,200円）は、天然ソルトスクラブ※7配合で、頭皮のベタつきやにおい、肌のざらつき・くすみ※8をしっかりオフ。

メントール※1とハッカ油※1の爽快感で、洗い上がりはすっきりなめらかに整います。

さらに、スカルプ＆ボディリフレッシャー（1,320円）は、ひと吹きで瞬間リフレッシュできるドライシャンプー。頭皮にもボディにも使える2way仕様で、汗や皮脂の不快感を手軽にリセットできます。

外出先での前髪直しやにおいケア※9にも活躍する便利アイテムです。

全ラインナップと価格をチェック



・ヒリツ バランスリペア クール リミテッドセット：3,080円

・ヒリツ バランスリペアシャンプー＆トリートメント クール 2連サシェ：121円

・ヒリツ スカルプ＆ボディスクラブ クール：2,200円

・ヒリツ スカルプ＆ボディリフレッシャー：1,320円

発売時期：2026年4月下旬

販売場所：OFFICIAL WEB SHOP／ドン・キホーテ／アピタ／ピアゴなど

※一部取り扱いのない店舗もございます

※1 清涼成分 ※2 ライチー果皮エキス(保湿成分) ※3 ポリ-ε-リシン、メドウフォーム-δ-ラクトン、γ-ドコサラクトン(全て毛髪補修成分) ※4 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛) 、イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛)、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル(全て毛髪補修成分) ※5 マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル(毛髪補修成分) ※6 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛)(全て毛髪補修成分) ※7 塩化Na(角質除去成分) ※8 汚れや古い角質による ※9 香料によるマスキング効果

夏の不快感を爽やかにリセット♡

「クールシリーズ」は、ひんやりとした使い心地としっかりとしたケア力で、夏特有の悩みに寄り添ってくれる頼れる存在♡ヘアもボディもすっきり整えて、毎日をもっと快適に過ごせます。

暑さが気になるこれからの季節に、ぜひ取り入れてみてください♪