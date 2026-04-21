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茂木健一郎がカナダで「旅ラン」！15歳で訪れた地に「人生って何なんですかね」と思いを馳せる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン バンクーバーの近郊、リッチモンドを走る春のしっとりラン。２０２６年４月１１日」と題した動画を公開した。脳科学者の茂木健一郎が、TEDカンファレンス参加のための滞在先であるカナダ・バンクーバー近郊のリッチモンドで、ランニングをしながら街の様子をレポートする内容となっている。



動画の冒頭、茂木は15歳の時に初めて訪れた外国がこの地域だったと振り返り、懐かしさを滲ませる。現在は中国系の移民が多く住むエリアとなっていることなど、街の雰囲気の変化に触れながらランニングを進めていく。



メインのコースとして選んだのは「ミノルパーク」。公園の名前について「日系の名前のような気がする」と語りつつ、敷地内にクリケットのフィールドや陸上トラックが整備されている様子を紹介している。また、春の季節を感じさせる美しい桜や木蓮、水仙などが咲き誇る風景も映像に収められている。



さらに、図書館やカルチャーセンターといった周辺施設を巡りながら、「人生って何なんですかね」「一生懸命生きてるといいことがあるでしょう」と、走りながら湧き上がる思いを語る一幕も。動画の最後では、前日に地元のショッピングモールのフードコートで味わった、天ぷらや寿司もついた「ビーフ弁当」の美味しさについて笑顔で振り返った。



見知らぬ土地の空気や歴史を肌で感じながら走る「旅ラン」は、単なる運動を超えた発見をもたらしてくれそうだ。旅先でのリフレッシュ方法のひとつとして、参考にしてみてはいかがだろうか。