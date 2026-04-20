サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、岡山デニムと豊岡縫製が生む、ボックス形状の日本製ビジネスリュック「200−BAG186BK（ブラック）」「200−BAG186NV（ネイビー）」を発売した。

商品特長は、岡山産の児島デニムを使用し、鞄づくりの名産地として知られる兵庫県豊岡で縫製した、日本製ならではの魅力が詰まったビジネスリュック。素材の風合いと丁寧な仕立てが調和し、日常使いのアイテムでありながら、持つ人のこだわりや品格まで引き立てる。通勤バッグに“質のよさ”を求める人にふさわしいモデルになっている。

約23リットルの収納力を備えたボックス型のスクエア形状で、A4ファイルや14型ノートPCをしっかり収納できる。荷物が多くなりがちなビジネスシーンはもちろん、通学や外出時にも頼れるサイズ感となっている。しっかり入るのに見た目はすっきりとしており、スマートに持ち歩けるバランスのよさも大きな魅力になっている。



左から：「200−BAG186BK（ブラック）」「200−BAG186NV（ネイビー）」

メイン収納は斜めに大きく開く設計を採用しており、バッグの中身をひと目で確認しやすいのが特長とのこと。さらに、内装には明るいオレンジ色を採用しているため、小物が埋もれにくく、必要なものを見つけやすくなっている。忙しい移動中や会議前でも、スマートに荷物を取り出せる使い勝手のよさが光る。

メイン収納にはパソコンポケット、ボトルホルダー、小物ポケット、内側ファスナーポケットを備え、前面や側面にも使いやすいポケットを配置。合計12ポケットの豊富な収納で、PC周辺機器、文具、ボトル、財布などを用途別に整理できる。バッグの中で探し物に時間を取られにくく、毎日の行動をよりスムーズにしてくれる。

表面には撥水コーティングを施し、雨の染み込みや汚れの付着、色落ちを軽減。さらに、ハリのある生地で型崩れしにくく、きちんとした印象を保ちやすい仕様になっている。上部の持ち手によって手持ちでも使いやすく、クッション入りショルダーベルトが肩への負担を和らげる。見た目だけでなく、毎日使うための快適性にも配慮した。

［小売価格］1万8000円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp