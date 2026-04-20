三重県鳥羽市答志島の小学生が、地元の名産品を使って考案したオリジナルグルメが、17日から東海3県の大手コンビニチェーン、セブン−イレブンで販売されています。

この取り組みは、三重県の誕生150周年と、セブン−イレブンの三重県出店20周年を記念して行われたもので、鳥羽市の答志小学校の児童のアイデアをもとに、しらすや青さのりを使った弁当やおむすび、合わせて3種類を開発しました。

なかでも、答志島で水揚げされたしらすとマヨネーズを和えた具を包んだおむすびは、児童らが普段から家庭で親しんでいるものを商品化したものです。開発に協力した児童らが店頭に立ち、元気な声で商品をPRしていました。

児童らはその後、セブン−イレブンの担当者と三重県庁を訪れ、三重県の一見勝之知事に新商品の販売を報告しました。

たくさんの大人に囲まれて緊張しながらも、商品に使われた地元の食材の説明に加え、海を表現したパッケージであることも伝え「見た目も楽しみながら、美味しい商品が食べられる」とアピールしました。

一見知事は「三重県の魚介の美味しさが詰まった弁当とおむすびが東海3県に広がっていくことで、たくさんの人たちに三重県の魅力をPR出来たら」と期待を寄せていました。