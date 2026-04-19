SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサー・ときちゃんが、週刊SPA!（扶桑社）で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.29』の裏表紙・グラビアに登場しました。“恥ずかしがるバニー動画”がきっかけで大バズりした彼女が、旅館を舞台にほろ酔いから酩酊へと移ろう表情で魅せています。



【写真】全裸の後ろ姿とふくよかヒップ バストを隠すのはハート型のニップレス ときちゃんの2nd写真集デジタル版が過激すぎる

週刊SPA!のYoutube生配信番組「推し撮生会議」で決定したシチュエーショングラビアを掲載するコーナー「推し撮」で撮影されたグラビアから6人をピックアップし、視聴者投票で決まったユニークなシチュエーションの数々を大ボリュームでお届けする写真集シリーズ。



ときちゃんは「トロけるほろ酔い美ヒップ」と題した旅館でのほろ酔いグラビアに挑戦。公開されたカットは、セクシーすぎる露出MAXな大胆衣装にくぎ付け必至。風情のある旅館のフォトスポットで赤ワインを嗜み、薬酒で血行・血流を良くして、露天風呂で日本酒をくぴり。“酔わせてほしいの”というテーマを堂々と表現しています。（撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／田中陽子）



ときちゃんは2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）と、その続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』が絶好調です。



【ときちゃんプロフィル】

1995年、神奈川県生まれ。T161。2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。SPA!デジタル写真集『東京は夜の一時』『聖なるバニーナイト』1st写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）大ヒットを受け、2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）とその続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』が絶好調。最新情報はX（@menmenman_39）