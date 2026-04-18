“カジサック”の娘・梶原叶渚、『ガルアワ』清楚なお嬢様ファッションでランウェイ
“カジサック”ことキングコングの梶原雄太、長女でモデルの梶原叶渚が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。
【全身ショット】トップバッターで登場した田村海琉＆ヴァサイェガ渉＆内村颯太
白の大きな襟が特徴的なモノトーンのミニワンピースでランウェイを飾った。清楚なお嬢様ファッションで会場を魅了した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【全身ショット】トップバッターで登場した田村海琉＆ヴァサイェガ渉＆内村颯太
白の大きな襟が特徴的なモノトーンのミニワンピースでランウェイを飾った。清楚なお嬢様ファッションで会場を魅了した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。