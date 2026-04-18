『GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した梶原叶渚 （C）ORICON NewS inc.

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　“カジサック”ことキングコングの梶原雄太、長女でモデルの梶原叶渚が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。

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　白の大きな襟が特徴的なモノトーンのミニワンピースでランウェイを飾った。清楚なお嬢様ファッションで会場を魅了した。

　『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。