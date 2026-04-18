人間にうつる猫の皮膚病『疥癬』とは？

疥癬とは、ヒゼンダニという目に見えないほど小さなダニが皮膚の角質層に寄生することで起こる、非常に痒みの強い皮膚病です。

猫に寄生するのは主に「ネコショウセンコウヒゼンダニ」という種類で、感染した猫との直接的な接触や、抜け毛・寝床を介して他の動物や人間に伝播します。

ヒゼンダニは皮膚を掘り進んで「疥癬トンネル」と呼ばれる細い溝を作ることがあって、そこに溜まったダニのフンなどで強いアレルギー反応を起こします。

猫から人への感染は、一時的な寄生で終わることが多いですが、激しい痒みを伴うため、放置せず早急な対処が必要です。

疥癬の原因は？

猫の疥癬の主な原因は、「ネコショウセンコウヒゼンダニ」への感染です。感染経路としては、主に以下のようなケースが挙げられます。

感染した猫との直接接触

野良猫や感染した他の猫、野生動物と触れ合うことで感染。

感染した猫が使用したものへの間接接触

ブラシ・寝具・毛布など、ダニが付着したアイテムを共有することで広がる。

母猫からの感染

生まれたばかりの子猫が、感染した母猫から接触感染するケース。

室内のみで飼育されている猫は感染リスクが低いですが、外出する猫や保護猫、多頭飼育の環境では注意が必要です。

免疫力が低下している猫や子猫・老猫は特に感染しやすいとされています。

疥癬の症状は？

猫の疥癬の症状は、主に強い痒みです。

耳の付け根、顔周り、肘、膝などによく見られます。あまりの痒さに掻きむしるため、脱毛、皮膚の赤み（紅斑）、かさぶた（痂皮）が見られ、皮膚が象の肌のように厚く硬くなることも。

なお、猫に感染するヒゼンダニは人間の皮膚では長く生きられず、通常は繁殖できません。しかし強いアレルギー反応を引き起こすため、人間も感染すると肉体・精神的にも大きなストレスとなります。

疥癬の治療法は？

疥癬の治療は「ダニの駆除」がメインです。

主に動物病院で処方される駆虫薬（スポット剤や注射、内服薬）を使用します。よく使われるのは首筋に垂らすタイプのスポット剤で、高い効果が期待できます。

また二次感染を防ぐための抗生剤が併用されることもあります。

また環境中のダニも死滅させることも重要で、寝具や衣類は50℃以上のお湯に10分以上浸けるか、乾燥機にかけるといった方法が有効です。

まとめ

猫の疥癬はダニが原因で起こる皮膚病で、人にもうつる可能性があるため早めの対応が大切です。

特にかゆみが強く、放置すると猫も人も非常に不快なもの。

とはいえ疥癬はきちんと治療すれば早期に改善する病気です。愛猫にかゆがる様子や皮膚の異変が見られた場合は自己判断せず、早めに動物病院へ相談しましょう。

また、飼い主自身に症状が出た場合も皮膚科を受診し、双方とも適切にケアをしてください。

(獣医師監修：葛野宗)