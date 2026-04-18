来週の『風、薫る』“りん”見上愛＆“直美”上坂樹里、“捨松”多部未華子から自宅に招かれる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「私たちのソサイエティ」が4月20日〜4月24日に放送される。
【写真】りん（見上愛）と直美（上坂樹里）に笑顔を見せる捨松（多部未華子）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第16回（4月20日放送）あらすじ
直美が捨松（多部未華子）たちと炊き出しに向かうと、偶然、同じ場所で吉江（原田泰造）とりんも炊き出しに来ていた。そんな中、炊き出しを食べた一人の男の子が突然体調を崩す。感染症を疑い誰も助けようとしない中、りんと直美はとっさに子どもに駆け寄る。
そんな二人の姿を見た捨松は、ある提案をするため自宅に呼び寄せる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】りん（見上愛）と直美（上坂樹里）に笑顔を見せる捨松（多部未華子）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
直美が捨松（多部未華子）たちと炊き出しに向かうと、偶然、同じ場所で吉江（原田泰造）とりんも炊き出しに来ていた。そんな中、炊き出しを食べた一人の男の子が突然体調を崩す。感染症を疑い誰も助けようとしない中、りんと直美はとっさに子どもに駆け寄る。
そんな二人の姿を見た捨松は、ある提案をするため自宅に呼び寄せる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。