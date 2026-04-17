100均で何気なく買ったザル「なんだこの邪魔な突起…」と思ったらそういうこと？！

ダイソーで、少量の野菜の下準備や調理が劇的にラクになる、便利なキッチングッズを発見！ボウルとザルがセットになったアイテムで、何気なく購入したのですが、一見デザインの一部に見える突起が重要な仕掛け。この工夫ひとつで、水切りから下ごしらえまでが驚くほどスムーズに♪さっそく詳しくご紹介していきます。

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商品情報

商品名：取っ手付 ミニザル・ボウル

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480745039

お値段以上に優秀！ダイソーの『取っ手付 ミニザル・ボウル』

ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた、白×ミントグリーン系の色合いが爽やかな取っ手付きのミニザルとボウルのセット。

1人前の野菜やフルーツを洗うのにちょうどよいコンパクトなサイズ感で、110円（税込）とお得な神コスパアイテム。

単なるボウルセットと思われがちですが、よく見るとザルの縁に「ツメ」が付いており、これには秘密が…！

実は、ツメをボウルの穴に噛み合わせることで一体化させることができます。

ボウルには注ぎ口が付いており、水や卵液などの液体をこぼさずに注げます。

さらに、取っ手の穴を活用してフックに吊るせば、省スペースに収納できるのもポイント。

これ1つあれば調理や下準備の工程がスムーズに♪

コンパクトなサイズ感なので、少量の野菜でも水が無駄にならず、手早く洗うことができます。取っ手を持ちながら水流を当てられるので、安定感も抜群です。

ボウルには注ぎ口がついているので、中身をこぼすことなくスムーズにザルへ移せます。「洗う」から「水を切る」への移行がとってもスピーディー！

ツメを噛み合わせてしっかりと重ねた状態で上下に振れば、サラダスピナーのように効率よく水気を飛ばすことができます。

もちろんザルとボウルを重ねたまま水にさらすこともでき、仕上げに流水でサッと流す際も、取っ手があるおかげで作業がスムーズ。

ボウルとザルを何度も持ち替える必要がないため、一連の動作がスムーズで調理中の使い勝手も考えられているのも嬉しいポイントです。

今回は、ダイソーの『取っ手付 ミニザル・ボウル』をご紹介しました。

本格的なスピナーを置くスペースがなくても、110円（税込）でその機能が手に入るなら、試さない手はありません♪ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。