「直接ってありなの？！」お掃除の手間から解放！画期的な100均便利グッズ

セリアの『石けんホルダー』は、石けん皿いらずで浴室を清潔に保てる便利アイテム。磁石が直接壁に触れないサビ対策設計で、湿気の多いお風呂でも安心して使えます。石けんを浮かせて収納することで、乾きやすく、ヌメリ掃除の手間も軽減。省スペースで見た目もスッキリ整うアイデアグッズです。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：石けんホルダー

価格：￥110（税込）

耐荷重（約）：130g

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687391150

石けんに直接埋め込む…！？セリアの浮かせる収納グッズをチェック

セリアで見つけた『石けんホルダー』が、想像以上に快適で手放せなくなりました。

石けんを壁にくっつけるって本当に大丈夫…？と最初は半信半疑でしたが、実際に使ってみるとその便利さに驚き。

お風呂掃除の手間をぐっと減らしてくれる、まさに画期的なアイテムです。

この商品の魅力は、まずサビ対策がしっかりしていること。マグネット部分はカバーで覆われており、磁石が直接壁に触れない設計になっています。

湿気の多い浴室でもサビにくく、壁面を汚しにくいのが安心ポイント。さらに石けん皿が不要になることで洗い場がスッキリし、ヌメリ掃除から解放されるのも大きなメリットです。

石けん皿のヌメリ掃除から解放される！セリアの『石けんホルダー』

使い方はとてもシンプルで、石けんの中央にホルダーを埋め込み、そのまま壁にくっつけるだけ。

この、ホルダーをぐっと押し込む感覚が意外とクセになり、ちょっとした楽しさもあります。

耐荷重は約130gで、一般的な浴室用石けんならしっかり固定でき、ズルズル落ちることもありません。

一方で、注意しておきたいポイントもあります。石けんを使用後、水分をしっかり切らずに元に戻すと石けん水が垂れて跡になることがあります。

軽く水気を落としてから戻すのがキレイを保つ秘訣です。

今回はセリアの『石けんホルダー』をご紹介しました。

試しに洗濯石けんに使用したところ、押し込む際にボロボロと崩れてしまいました。硬い石けんには不向きなので、浴室用の柔らかい石けんに使うのがベストです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。