Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎが１６日、東京・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場で最新シングル「陰ニモ日向ニモ」リリース記念スペシャルイベントを開催した。国内屈指の歓楽街に集まった９００人は熱狂。黄色い歓声が飛ぶ中で、グループ初となる“歌舞伎町ライブ”を盛り上げた。

Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの７人が歌舞伎町に降臨した。冷たい強風が吹き抜ける野外の会場で松倉海斗（２８）が「日本で一番熱い場所が新宿。そんな夜にしようぜ！新宿に俺らの熱気ぶつけようぜ！」と絶叫。約９００人のファンの感情を熱く高ぶらせた。

ステージではシングルリード楽曲の「陰ニモ日向ニモ」や、初披露となる「Ａｓ Ｗｅ Ａｒｅ」などを全５曲をパフォーマンス。今シングルは、グループにとって２枚目のＣＤとして１５日に発売され、すでに２５万枚超えのセールス。好調なスタートを切り、川島如恵留（３１）は「初日で２５万枚！」と驚き、「本当にありがとうございます」と感謝した。

「陰ニモ日向ニモ」は七五三掛龍也（３０）が出演した１月期のテレビ朝日系ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」の挿入歌で、グループならではの芸術性の高いアクロバティックも見どころ。七五三掛は「今日が待ち遠しかった」とＣＤでのリリースを喜んだ。

パフォーマンスの最中には、今月１９日が誕生日の松田元太（２６）と同１５日の中村海人（２９）をケーキでお祝い。「あ〜ん」と２人で食べさせ合う仲のよさを見せ、ファンからも「かわいい〜」と大歓声が飛んだ。

デビューから４年目に突入。ファンからの熱烈な応援を肌で感じ取り宮近海斗（２８）は「野外で歌える貴重な経験」と感慨深げ。吉澤閑也（３０）は「７人とずっとステージに立てることもうれしい。まだまだ、何十枚も何百枚も出せるように頑張りたい。これからも応援よろしくお願いします」と約束した。