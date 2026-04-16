SF冒険譚「スターウォーク」2巻＆忍者アクション「忍びの犬」1巻が本日発売！
【「忍びの犬」1巻/「スターウォーク」2巻】 4月16日 発売 価格：書く880円
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著者：浅白優作 【あらすじ】
「また･･･会えるよね･･････」
原作：蔵人幸明氏 作画：白波龍二氏
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竹書房は、マンガ「スターウォーク」2巻と「忍びの犬」1巻を4月16日に発売する。価格はそれぞれ880円。
「スターウォーク」2巻
著者：浅白優作
□竹コミ！連載ページ
本作は公転軌道から外れ、自転をしなくなってしまった地球を舞台とした作品。人類が生存可能な境界線「黄昏地帯」へと着陸したミアと、相棒のAIロボット・しろわんが、恐るべき生き物に出会いながらも、地球に起こった異変と人類の行方の謎を解き明かすため、歩みを進める。
「また･･･会えるよね･･････」
しろわんは、もう一度ミアと会うため「スヴァールバル世界種子貯蔵庫」を目指し、灼熱と極寒の境目「黄昏地帯」を歩き続けます。
道中で出会った生存者のコートとAIロボット・ぱんだわんにゃんとともに、しろわんはついに目的地へとたどり着く。
果たしてクローン装置の行方は、そして人類の希望の行く末は･･････。
衝撃の事実が待ち受ける、待望の第2巻！
「忍びの犬」1巻
原作：蔵人幸明氏 作画：白波龍二氏
□竹コミ！連載ページ
本作は、一見すると普通のブリーダーズショップだが、現代に暗躍する忍者のパートナー「忍犬」の訓練所という裏の顔をもつ「しのぶ」を舞台とした、忍者アクションストーリーが描かれる。【試し読み】 【あらすじ】
かわいいペットを求め客が訪れる、
日本某所のごく普通のブリーダーズショップ「しのぶ」
しかしこのショップの裏の顔は、
現代に暗躍する忍者のパートナー
「忍犬」の訓練所であった――!!
果たして、忍者をも凌駕する
「忍犬」の能力とは!?
そして現代日本における使命とは――!?