【「忍びの犬」1巻/「スターウォーク」2巻】 4月16日 発売 価格：書く880円

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竹書房は、マンガ「スターウォーク」2巻と「忍びの犬」1巻を4月16日に発売する。価格はそれぞれ880円。

「スターウォーク」2巻

著者：浅白優作

□竹コミ！連載ページ

本作は公転軌道から外れ、自転をしなくなってしまった地球を舞台とした作品。人類が生存可能な境界線「黄昏地帯」へと着陸したミアと、相棒のAIロボット・しろわんが、恐るべき生き物に出会いながらも、地球に起こった異変と人類の行方の謎を解き明かすため、歩みを進める。

【あらすじ】

「また･･･会えるよね･･････」

しろわんは、もう一度ミアと会うため「スヴァールバル世界種子貯蔵庫」を目指し、灼熱と極寒の境目「黄昏地帯」を歩き続けます。

道中で出会った生存者のコートとAIロボット・ぱんだわんにゃんとともに、しろわんはついに目的地へとたどり着く。

果たしてクローン装置の行方は、そして人類の希望の行く末は･･････。

衝撃の事実が待ち受ける、待望の第2巻！

「忍びの犬」1巻

原作：蔵人幸明氏 作画：白波龍二氏

□竹コミ！連載ページ

本作は、一見すると普通のブリーダーズショップだが、現代に暗躍する忍者のパートナー「忍犬」の訓練所という裏の顔をもつ「しのぶ」を舞台とした、忍者アクションストーリーが描かれる。

【試し読み】【あらすじ】

かわいいペットを求め客が訪れる、

日本某所のごく普通のブリーダーズショップ「しのぶ」

しかしこのショップの裏の顔は、

現代に暗躍する忍者のパートナー

「忍犬」の訓練所であった――!!

果たして、忍者をも凌駕する

「忍犬」の能力とは!?

そして現代日本における使命とは――!?