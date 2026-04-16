「この茶番は何だい」くみっきー夫妻、“隠し撮り”動画に「これが日常なの!?」「俺の部屋よりでかいな玄関！」
「この茶番は何だい」くみっきー夫妻、“隠し撮り”動画に「これが日常なの!?」「俺の部屋よりでかいな玄関！」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんの夫が運用する「ましゅみこ夫妻」TikTokアカウントは、4月16日までに投稿を更新。くみっきーさんを隠し撮りした動画を公開し、賛否両論を呼んでいます。
【動画】夫が妻を隠し撮りに「なんかむり」の声？
「お迎え前のママを隠し撮り」動画が話題同アカウントは「ドジな嫁ちゃんを隠し撮りしてみました」とつづり、動画を1本投稿。子どもを迎えに行く前に玄関で準備しているくみっきーさんを隠し撮りした様子です。くみっきーさんが子どもの習い事のリュックをうっかり忘れかけ、夫がそれを優しくフォローする夫婦のほほ笑ましいやりとりが映っています。
コメントでは「大谷のユニ？誰だろって思ったらローランドだった笑」「旦那がさんから愛情が溢れだしてるのがすごく伝わる 理想の夫婦だあ」「おい、俺の部屋よりでかいな玄関！」などの声のほか、「いや、絶対動画撮られてるの分かってるやん」「なんかむり」「この茶番は何だい」「作られた幸せやな」「これが日常なの!?」と夫婦の声掛けに“違和感”を覚える声も寄せられました。
「妻のエスパーがパワーアップしていました…」前回の投稿でも夫婦のやりとりを切り取った1本の動画を載せていた同アカウント。「久しぶりに撮影してみたら、妻のエスパーがパワーアップしていました…」と、夫がくみっきーさんに子どもの水筒やキーホルダーなどがどこにあるか聞く姿です。“エスパー”なくみっきーさんを見ることができるので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。 (文:橋酒 瑛麗瑠)
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