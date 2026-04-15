山本由伸がメッツ戦に先発

【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地で行われたメッツ戦に先発登板した。4回の守備で一塁カバーに入った際、フリーマンの“悪送球”をジャンプしてキャッチ。アクロバティックな動きを見せた右腕に日米ファンが歓喜している。

今季4度目の先発マウンドでは、華麗な守備も披露した。4回1死で迎えたポランコが放った打球は一ゴロとなり、投球後に山本はベースカバーに向かった。一塁手フリーマンは打球を捕球するも、山本への送球が大きく上にそれた。その瞬間、山本は驚異的な跳躍力を見せて捕球。無事2つ目のアウトを奪った。

守備でも躍動する山本に米メディアをはじめ、ファンが続々反応。SNSには「山本由伸が飛んだ！」「エアー・ヨシ」「最高だ！」「美しい」「本当にカッコいい」「何度も言ってますが由伸さんのベースカバーは世界一速いと思う」「全ドジャースファンは、このやり取りの際に危うく心臓発作を起こすところだった」などのコメントが寄せられていた。

山本は前回7日（同8日）の敵地・ブルージェイズ戦で6回5安打1失点で2勝目を挙げるなど、開幕から3試合連続でクオリティ・スタートを達成。この日も、初回にリンドーアに先頭打者弾を許すも2回以降はメッツ打線を相手に好投を続けている。（Full-Count編集部）