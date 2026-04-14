「気を失ってる」予告も…佐藤二朗、朝5時起き→22時まで主演ドラマ フジ番組“ジャック”完走
俳優の佐藤二朗が14日、主演ドラマ『夫婦別姓刑事』(毎週火曜21:00〜)の番宣に全力疾走。役衣装のレザージャケット姿で、朝から夜までフジテレビ番組の“ジャック”を完遂した。
佐藤二朗
この日は朝5時起きだったという佐藤は、7時35分から『めざましテレビ』に登場。9時台からの『ノンストップ!』では、ブロッコリー料理を次々に試食する場面もあった。
お腹いっぱいになったところで、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』ではトークだけでなく、様々な企画にも挑戦。夕方の『Live News イット!』はVTRインタビューに出演し、夜のゴールデンタイム『超調査チューズデイ』は19時から2時間の生放送でスタジオ出演を続けた。
『超調査チューズデイ』は、この春スタートした新番組で、ここまでの出演は佐藤も想定外だった様子。『ぽかぽか』のトークでは、「こないだスタッフに、今後フジの火曜ドラマ主演の俳優さんはみんな大変ですね」と言われたことを明かしながら、「夜7時から9時の間は気を失ってると思います」と冗談を飛ばしていたが、無事すべての生出演を終え、21時からの『夫婦別姓刑事』初回放送につなげた。
【編集部MEMO】
佐藤二朗は、『夫婦別姓刑事』への出演にあたり、「30代、40代の頃、僕はもう山のように連続ドラマに出てて、その時はトレンディードラマというブームはとうに過ぎ去り、ドラマを作れば高視聴率っていう時代も終わってました。それでも当時のテレビマンたちは、限られた制約の中でスタッフ・キャスト一生懸命に少しでも良い作品を作るために頑張ってました。僕はあの時期が宝であり誇りです。なので、今回初めて民放ゴールデンの連続ドラマの主演をやりますけども、あの頃のテレビマンたちの恩返しであると同時に、おそらく昔と同じように今ももがき苦しみ、試行錯誤をして少しでも良い作品を作ろうとしているテレビマンたちと一緒に、少しでも良い作品をお届けしたいと思います」と熱い思いを語っている。
佐藤二朗
この日は朝5時起きだったという佐藤は、7時35分から『めざましテレビ』に登場。9時台からの『ノンストップ!』では、ブロッコリー料理を次々に試食する場面もあった。
お腹いっぱいになったところで、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』ではトークだけでなく、様々な企画にも挑戦。夕方の『Live News イット!』はVTRインタビューに出演し、夜のゴールデンタイム『超調査チューズデイ』は19時から2時間の生放送でスタジオ出演を続けた。
【編集部MEMO】
佐藤二朗は、『夫婦別姓刑事』への出演にあたり、「30代、40代の頃、僕はもう山のように連続ドラマに出てて、その時はトレンディードラマというブームはとうに過ぎ去り、ドラマを作れば高視聴率っていう時代も終わってました。それでも当時のテレビマンたちは、限られた制約の中でスタッフ・キャスト一生懸命に少しでも良い作品を作るために頑張ってました。僕はあの時期が宝であり誇りです。なので、今回初めて民放ゴールデンの連続ドラマの主演をやりますけども、あの頃のテレビマンたちの恩返しであると同時に、おそらく昔と同じように今ももがき苦しみ、試行錯誤をして少しでも良い作品を作ろうとしているテレビマンたちと一緒に、少しでも良い作品をお届けしたいと思います」と熱い思いを語っている。