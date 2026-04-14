◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 〇同級２位・那須川天心 （９回終了ＴＫＯ） 同級１位フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝に９回終了ＴＫＯ負けを喫した、元世界２階級制覇王者で同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝が１４日までに、自身のインスタグラムでファンへのメッセージを投稿した。

エストラダは日本時間１３日、日本国内の神社で撮影された写真を投稿するとともに、「私はあなた方のサポートに感謝します」とファンへの感謝のコメントをつづった。

エストラダは「私は最高のファンを持っていることを知っている。敬意と感謝の気持ちを込めて伝えたいのは、できる限りのことをしたこと、負けた戦いを敗北としてではなく、学びとしている。なぜなら、（世界王者に返り咲くために）何か月も準備をしてきたこと、心を込めて（調整したこと）などが分かっているから」と続けた。必死で頑張ったが、それでも「私は優れた戦士の目の前にいたことも知っている」と那須川にも敬意を表した。エストラダは「常に最も厳しいところに立ち向かってきたし、それが私の誇れること」とした。

米リング誌のパウンド・フォー・パウンド（全階級を通しての最強ランキング）でトップ１０に入っていた実力者は、那須川戦で左脇腹の肋骨（ろっこつ）を２本骨折したことが判明したが、「肋骨のケガに関しては、急に動いたりせず、大きな負荷をかけず、早く回復することを願っている」とした。

「私の今の目標は、家族を楽しむこと、静かに過ごすこと、そして心を安らかにして考えること」などとつづったエストラダ。「すぐに私からの報告を受けることになるだろう。新たな考え方で、新たなプロジェクトをもって」としたうえで「雄鶏は消えることはない」という表現を用いて、まだリングからは離れないことを約束した。