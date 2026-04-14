『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』4.25に特別番組として復活！
山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）がパーソナリティを務めるニッポン放送のラジオ番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が特別番組として復活し、4月25日19時より生放送されることが決定した。
【写真】ブラックコーデでイベントに登場した山田涼介が美しすぎる！
昨年11月から今年3月までの期間限定でレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』。「リスナーの日常を色鮮やかに出来るよう楽しい番組にしたい」と意気込んだ山田涼介が、リスナーから続々寄せられるメッセージを楽しく紹介しながら、フリートークや企画コーナーも交えて、土曜日の夜を彩った。
先月3月28日に放送されたレギュラー最終回では、リスナーから別れを惜しむ声が続々寄せられる中、番組終盤に「早くも4月末に特別番組として復活」すると宣言。多くの歓喜の声が寄せられた。特別番組で、6月から自身初のドームツアーを開催する山田が何を語るのか注目だ。
『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』は、4月25日19時より、ニッポン放送にて生放送。
【写真】ブラックコーデでイベントに登場した山田涼介が美しすぎる！
昨年11月から今年3月までの期間限定でレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』。「リスナーの日常を色鮮やかに出来るよう楽しい番組にしたい」と意気込んだ山田涼介が、リスナーから続々寄せられるメッセージを楽しく紹介しながら、フリートークや企画コーナーも交えて、土曜日の夜を彩った。
先月3月28日に放送されたレギュラー最終回では、リスナーから別れを惜しむ声が続々寄せられる中、番組終盤に「早くも4月末に特別番組として復活」すると宣言。多くの歓喜の声が寄せられた。特別番組で、6月から自身初のドームツアーを開催する山田が何を語るのか注目だ。
『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』は、4月25日19時より、ニッポン放送にて生放送。