東方神起「Share The World」新バージョンのリリース決定 『ONE PIECE』デザインジャケットで蘇る
アニメ『ONE PIECE』のオープニングテーマ曲として知られる東方神起の「Share The World」が、「-RED OCEAN Ver.-」として15日に配信開始されることが発表された。
【画像】ゴーイング・メリー号とサウザンド・サニー号！東方神起「Share The World -RED OCEAN Ver.-」ジャケット
2009年にアニメ『ONE PIECE』のオープニングテーマ曲に起用され、同アニメ楽曲の中でも人気の「Share The World」が、東方神起の日本デビュー20周年を記念して「Share The World -RED OCEAN Ver.-」として生まれ変わった。
ジャケットは5日よりエルバフ編が放送開始となっている『ONE PIECE』より“ゴーイング・メリー号”と“サウザンド・サニー号”をデザインしたものとなっており、時代を超えたコラボレーションとなっている。
サウンドは、アフリカンビート、スパニッシュギター、ブラス、ファンファーレなどを取り入れ、より壮大で、より心躍る楽曲となっている。
東方神起は、4月25日、26日に神奈川・日産スタジアムでの公演を控える。同会場での公演は、海外アーティストとして最多の3度目となる。
【画像】ゴーイング・メリー号とサウザンド・サニー号！東方神起「Share The World -RED OCEAN Ver.-」ジャケット
2009年にアニメ『ONE PIECE』のオープニングテーマ曲に起用され、同アニメ楽曲の中でも人気の「Share The World」が、東方神起の日本デビュー20周年を記念して「Share The World -RED OCEAN Ver.-」として生まれ変わった。
サウンドは、アフリカンビート、スパニッシュギター、ブラス、ファンファーレなどを取り入れ、より壮大で、より心躍る楽曲となっている。
東方神起は、4月25日、26日に神奈川・日産スタジアムでの公演を控える。同会場での公演は、海外アーティストとして最多の3度目となる。