「ぶいすぽっ！」の公式ブランド「VSPO! GEAR」より、『VSPO! GEAR ゲーミングキーボードVer.2』の受注生産が4月13日19時から開始された。

【画像あり】新たに登場する「甘結もか」デザインのキーボード

本製品は、ぶいすぽっ！メンバーの意見を取り入れて開発されたゲーミングキーボードだ。企画・開発にはGame & Co.がサポートとして参加している。

前モデル『VSPO! GEAR ゲーミングキーボード』の第1弾～第3弾で展開された21種の再販に加え、新たに「蝶屋 はなび EDITION」「甘結 もか EDITION」の2種を追加した全23種のラインナップで展開される。

デザインは前モデルを踏襲しつつ、機能面が強化された。新たに「ラピッドトリガー 0.01mm対応」機能を搭載したほか、従来の有線接続に加えてワイヤレス接続（USB 2.4GHz無線・Bluetooth）に対応。ワイヤレス接続時のポーリングレートはUSB 2.4GHz無線接続時に8000Hzに対応する。

受注期間は4月13日19:00から5月10日23:59まで。価格は27,500円（税込）。機能の詳細は特設サイトにて確認できる。

なお、銀城サイネ・龍巻ちせについてはEDITIONの追加が未定とされている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）