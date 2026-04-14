ＣＳＰは急落し年初来安値を更新、人件費増加で２７年２月期営業益は２２％減

セントラル警備保障<9740.T>は急落し、年初来安値を更新した。１３日の取引終了後、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。売上高予想を７８０億円（前期比０．９％減）、営業利益予想を３５億円（同２２．２％減）、最終利益予想を２３億円（同８．１％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りが出ている。人材確保を目的とした処遇改善を昨年に引き続き実施するため人件費が増加する。



２６年２月期は売上高が７８７億４５００万円（前の期比１０．３％増）、営業利益が４４億９９００万円（同３．９％増）、最終利益が２５億３００万円（同２２．５％減）だった。主力のセキュリティ事業が増収増益で業績を牽引したものの、訴訟和解による損失や昨年に実施したＭ＆Ａののれんの減損損失を特別損失に計上した結果、最終減益で着地した。



出所：MINKABU PRESS