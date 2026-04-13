元NHK中川安奈アナ、美ボディ際立つキャミドレス姿披露「大人の色気」「美しすぎてドキッとした」と悶絶の声
【モデルプレス＝2026/04/13】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが4月12日、自身のInstagramを更新。キャミソールドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】32歳元NHKアナ「ボルドーが妖艶でお似合い」色気あふれるキャミドレス姿
中川はABEMA開局10周年特番「30時間限界突破フェス」（11日15時〜）内の企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」でアシスタントMCを務めたことを報告。「ウルフくん、6戦全勝おめでとう」と、柔道元日本代表選手でプロレスラーのウルフ・アロンを祝福し、「各試合の直後にリング上でインタビューも担当して、久々にスポーツキャスターとしての血が騒いだ」と振り返った。「ほんっとに迫力のある戦い続きで興奮しました…しばらく眠れなさそうです 笑」とつづり、美しいボディラインが際立つ、ボルドーのキャミソールドレス姿のオフショットを投稿した。
また、「前半と後半の間にウルフくん＆愉快な仲間たちと一緒にコンビニに行ったのでその様子も入れておきます」と、ウルフとのコンビニでの2ショットも披露している。
この投稿にファンからは「大人の色気」「ドレスがよく似合ってて素敵」「スタイル良すぎ」「ボルドーが妖艶でお似合い」「MCお疲れ様でした」「まさに美女と野獣」「美しすぎてドキッとした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元NHKアナ「ボルドーが妖艶でお似合い」色気あふれるキャミドレス姿
◆中川安奈、キャミドレスで美ボディ輝く
中川はABEMA開局10周年特番「30時間限界突破フェス」（11日15時〜）内の企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」でアシスタントMCを務めたことを報告。「ウルフくん、6戦全勝おめでとう」と、柔道元日本代表選手でプロレスラーのウルフ・アロンを祝福し、「各試合の直後にリング上でインタビューも担当して、久々にスポーツキャスターとしての血が騒いだ」と振り返った。「ほんっとに迫力のある戦い続きで興奮しました…しばらく眠れなさそうです 笑」とつづり、美しいボディラインが際立つ、ボルドーのキャミソールドレス姿のオフショットを投稿した。
◆中川安奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「大人の色気」「ドレスがよく似合ってて素敵」「スタイル良すぎ」「ボルドーが妖艶でお似合い」「MCお疲れ様でした」「まさに美女と野獣」「美しすぎてドキッとした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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