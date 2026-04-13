マリオンクレープ×ハローキティのコラボBOOKが登場 人気のクレープに包まれたぬいぐるみチャーム付き
宝島社は、創業50周年を迎えた人気クレープ屋「マリオンクレープ」とハローキティがコラボレーションした『マリオンクレープ× HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK』を30日に発売する。
【写真】かわいすぎ！「いちごスペシャルver.」の裏側
クレープに包まれたキティがキュートなぬいぐるみチャームは、マリオンクレープで特に人気の「いちごスペシャル」「いちごチョコショコラ」「チョコミントクッキー」の3種をオマージュ。マリオンクレープのシンボルである赤いギンガムチェックの包み紙や、キティの顔についたクリームにも注目だ。
思わず食べたくなるようなかわいさで、バッグにつければ注目されること間違いなし。“ぬい活”にもぴったりだ。誌面では、マリオンクレープの歴史やユニフォームの変遷など、その魅力を紹介する。
【写真】かわいすぎ！「いちごスペシャルver.」の裏側
クレープに包まれたキティがキュートなぬいぐるみチャームは、マリオンクレープで特に人気の「いちごスペシャル」「いちごチョコショコラ」「チョコミントクッキー」の3種をオマージュ。マリオンクレープのシンボルである赤いギンガムチェックの包み紙や、キティの顔についたクリームにも注目だ。
思わず食べたくなるようなかわいさで、バッグにつければ注目されること間違いなし。“ぬい活”にもぴったりだ。誌面では、マリオンクレープの歴史やユニフォームの変遷など、その魅力を紹介する。