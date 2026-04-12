次回のサンデーPUSHスポーツは4月19日（日）放送！

サッカーW杯まであと60日！“史上最強”とも呼ばれる森保ジャパン。

そんな日本代表のFW町野修斗とMF佐野航大を大特集！

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：柿谷曜一朗/橋本直(銀シャリ)/丸山桂里奈

■ドイツ・デュッセルドルフで活躍する町野の海外生活に密着！

リーグ優勝5回の古豪・ボルシア・メンヒェングラートバッハでプレーする町野。修斗という名前の通り“シュート”を決めまくるストライカーだが、ゴールパフォーマンスの忍者ポーズにはある理由が。さらに町野の父も息子を激励するためドイツに！

■町野の強さの秘密は父の教えにあった！

小学生時代のチームの監督だった父・おさむさんが大事にしていた教えが「両足で蹴れるようになれ」。家では鏡の前でフォームの練習し、両足でゴールを決められるように日々努力を積み重ねた。さらに海外でプレーする中で成長したという「腕の使い方」を、元日本代表・柿谷曜一朗がスタジオで生解説！

■去年代表に初選出！オランダで活躍する佐野航大の強さの秘密に迫る！

日本代表・佐野海舟の弟である佐野航大。守備が武器の兄とは対照的に超攻撃的なMFとして活躍する航大。幼少期から兄の背中を追いかけ、高校も兄と同じ鳥取の名門、米子北高校へ。高校時代の寮では、佐野家の必需品“下駄”を発見。20歳でオランダへ渡った航大。目指すのは日本史上初、兄弟でのワールドカップ出場！