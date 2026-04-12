「心電図検査」とは心臓の何を調べるかご存じですか？医師が解説！

心電図検査でわかることや目的とは？メディカルドック監修医が、心臓の電気信号を測定する仕組みや、脈のリズム、心筋の状態を評価する意義を詳しく解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「心電図検査」で何がわかる？発見できる心臓の病気等を解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

心電図検査とは？

心電図検査とは、心臓が収縮・拡張する際に発している微量の電気を測定するための検査です。心臓がきちんと動いているか、心筋に何かトラブルが起きていないか、などを調べることが目的です。

皆さんも健康診断などで、ベッドに横になって身体のあちこちに電極を付けた経験があるかと思います。この方法は12誘導心電図検査と呼ばれます。12誘導心電図検査は心電図検査のなかでもっともポピュラーなものです。さまざまな角度から心臓の電気的現象をとらえ、出力された波形をもとに診断します。

このほか、心電図検査の種類としては、24時間続けて心電図を計測するホルター心電図、何か症状が出た時にピンポイントで測定できるイベント型心電計、身体を動かした際の状態を調べる運動負荷心電図などがあり、調べたい状態や症状に合わせて検査方法を適切に選択します。

心電図検査とは心臓の何を調べる検査？何がわかる？

ここでは心電図検査で何がわかるのか、ということについて解説していきます。心電図検査は心臓の動きをつかさどる電気信号を調べる検査です。心電図検査では主に2点の変化を調べます。1つは脈のリズム、もう1つは心臓の筋肉の状態です。1つ目の脈のリズムについてですが、心電図検査が最も得意としているのが不整脈の診断です。心電図の波形を見ることで、脈のリズムがきちんと規則的に刻まれているかどうかがわかり、不整脈の発見に役立ちます。もう1点の心筋に関してですが、心電図では直接的に心臓の形を確認することはできません。

しかし、心筋の状態をある程度評価することもできます。例えば、心筋梗塞が起こると、心臓の一部の筋肉が酸素不足で壊死します。これにより、心電図に特有の変化（ST上昇、T波の逆転、異常Q波など）が現れます。これらの変化を確認することで、心筋梗塞の診断が可能です。さらに、心臓の一部が一時的に酸素不足になると、虚血性変化が心電図に反映されます。これには、ST部分の変化やT波の異常などがあります。心筋が肥大している場合（例: 高血圧や心臓弁疾患による左室肥大）、心電図にその特徴が現れます。具体的には、R波の高さやS波の深さの増加、QRS波形の幅が広がるなどの変化が見られることがあります。

以上のことから、心電図検査では脈のリズムの乱れを検出し、心筋の状態に関連する多くの疾患の発見に役立つと言えます。

心電図検査は何科の病院で受けることができる？

心電図検査を専門に扱う診療科は循環器内科です。心電図検査を含む一般的な健康診断は、診療科に関わらず、いろいろな病院で受けることができます。しかし、心電図に異常が見つかった場合は循環器内科や心臓内科で精密検査を受診するようにしてください。

「心電図検査で何がわかる」についてよくある質問

ここまで心電図検査でわかることについて紹介しました。ここでは「心電図検査で何がわかる」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

心電図検査を行う目的について教えてください。

木村 香菜 医師

心電図検査は、心臓の電気的活動を記録するための検査で、脈が正常に刻まれているか、心臓の筋肉に異常がないかを調べます。

心電図検査で引っかかる原因について教えてください。

木村 香菜 医師

心電図検査で異常が現れた時の主な原因としては、不整脈、狭心症、心筋症、電解質異常などが挙げられます。これらの異常が検出された場合、精密検査が必要となることもあります。

心電図検査で異常があると言われたらどんな治療が必要ですか？

木村 香菜 医師

異常の種類や原因によって必要な治療が異なります。それぞれの状態に応じた薬物の使用のほか、不整脈であればカテーテルアブレーションやペースメーカーの装着、狭心症や心筋梗塞であればバイパス手術やステント留置などの外科的方法が採用されます。

心電図検査は異常がないのに動悸がする場合何科を受診すべきですか？

木村 香菜 医師

まずは循環器内科を受診してください。心臓に何か問題がないかを詳しく調べることができます。心臓そのものに問題がない場合は、ストレスなどが原因の可能性もありますので、心療内科の受診も選択肢に入れてみてもよいかもしれません。

まとめ 心電図検査は心臓の健康状態がわかる検査

心臓の病気には、自覚症状に乏しいものもあります。特に、無症候性心筋虚血といった病態などでは自分では気づかないまま病状が進行することもあります。そのため、健康診断などで定期的な心電図検査を受けることをおすすめします。心電図検査は被ばくや痛みの心配もなく受けられ、検査も短時間で終わります。心臓の健康状態を確認するため、また、病気の早期発見のため、年に1回は心電図検査を受けるようにしましょう。

「心電図検査」の異常で考えられる病気

「心電図検査」から医師が考えられる病気は11個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系の病気

不整脈（期外収縮、心房細動、心室細動など）

狭心症心筋梗塞

心筋症

心臓弁膜症

内科系の病気

心療科系の病気

呼吸器系の病気

電解質異常甲状腺疾患パニック障害うつ病肺塞栓症

慢性閉塞性肺疾患（COPD）

心電図検査では心臓関係のほか、甲状腺や肺の異常がわかることもあり、有用な検査として広く活用されています。

参考文献

公益財団法人日本心臓財団|心電図と喫煙の関係

国立研究開発法人国立循環器病研究センター|不整脈

日本臨床検査医学会|急性心筋梗塞