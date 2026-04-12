上質＆モダンなブラック仕様

ホンダのコンパクト5ドアハッチバックの「フィット」は、広い室内空間と使い勝手の良さが支持されています。



そんなフィットには、特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」というモデルがラインナップされています。一体どのような仕様なのでしょうか。

フィットは2001年に初代モデルが登場した5ドアコンパクトハッチバックで、低床FFプラットフォームによる広い室内空間と、実用的なシートアレンジで高い評価を獲得しています。現行の4代目モデルは2020年2月14日に発売されました。

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4代目フィットでは、「視界」「乗り心地」「座り心地」「使い心地」などといった、「4つの心地よさ」を高め、デザインやパワートレインも一新しています。

最大の特徴は、コンパクトカーの規格を最大限に活用したスペースユーティリティです。独自の「センタータンクレイアウト」により、居住性と積載性の大幅な向上を実現しています。

さらに断面構造の変更で衝突安全性能が強化されました。フロントシートには骨盤から腰椎を支える樹脂製マットを使用したボディスタビライジングシートを初採用するなど、新技術も導入されています。

ボディサイズは全長3995-4095mm、全幅1695-1725mm、全高1515-1570mmとなっており、扱いやすいサイズ感となっています。

パワートレインはベーシックな4気筒ガソリンエンジンと、2モーターハイブリッド「e：HEV」をラインナップ。

先進の安全運転技術「Honda SENSING（ホンダセンシング）」は全モデルに標準装備されています。

2022年10月にはマイナーチェンジが実施され、ガソリンモデルおよびe：HEVモデルで出力の見直しやHonda SENSINGの機能向上、デザインのリフレッシュが行われました。

そんな現行フィットのグレード構成は、従来のように装備の違いで分けるのではなく、内外装のコーディネートを変更したものとなっており、基本装備はほぼ同じながら、ユーザーの好みに応じた選択が可能になっています。

なかでも、人気のミドルグレード「HOME（ホーム）」では、コンパクトカーのレベルを超えた、上質でモダンな仕上げを特徴としています。

ソフトパッドを採用した心地良いインパネや、織物素材ナチュラルテキスタイルと合皮素材プライムスムースを組み合わせたコンビシートが装備されています。

また、オプションの「プレミアムライトグレー・インテリア」（4万4000円）を選択すると、シンプルながら洗練された明るい室内空間を演出できます。

シートはウルトラスエード／プライムスムースの上級コンビシートとなり、触り心地の向上も図られています。

そして特別仕様車「BLACK STYLE」は、このHOMEをベースとして専用の内外装を施したモデルです。

エクステリアには、ブラッククロームメッキのフロントグリルやブラックのサイドシルガーニッシュ、フロントロアスカート、テールゲートスポイラーなどを採用しています。足元には15インチ専用ホイールのベルリナブラック塗装品を装備しました。

インテリアは上質なブラックで統一され、ステアリングスイッチやシフトレバー周辺、ドリンクホルダー部などに特別仕様のピアノブラックパネルを装着しています。

HOMEの上質さに精悍さと特別感を加え、より大人っぽく落ち着いた空間を実現しています。

精悍なブラックで品良くまとめられたデザインは、日常をドレスアップする特別仕様車といえるでしょう。

BLACK STYLEの価格（消費税込）は、ガソリンモデルが217万2500円と238万2600円（4WD車）、e：HEVモデルが252万6700円と273万7900円となっています。

通常のHOMEよりも約12万円のアップとなりますが、特別仕様車ならではの専用装備により、コントラストが強調されプレミアム感がより引き立ち、「小さな高級車」といえる内容に仕上がっています。