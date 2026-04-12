１２日放送の日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテＱ！お祭り新章突入ＳＰ」（日曜・午後７時５８分）のオフショットが公開され、話題となっている。

同番組の公式インスタグラムが同日に更新され、「イッテＱご飯動画シリーズ 今回は、２人に縁のある場所からお届け！宮川と手越が頂いたのはトムヤムクン 手越が辛くオーダーしてしまい…」と記し、同番組に６年ぶりにスタジオ出演する歌手の手越祐也と宮川大輔がタイ料理を食べる動画を投稿。

「イッテＱお祭り新章突入ＳＰ 本日よる７時５８分から ぜひ、リアルタイムでご視聴ください」と告知した。

続けての更新では、「お祭り男はやっぱりすごかった」「＃世界で一番盛り上がるのは何祭り？ ＃タイ で挑むのは手先の器用さを求められる祭りで…？」「苦手分野に悪戦苦闘の手越、一方宮川はお祭り男の本領発揮 第二章のはじまりの祭り、いったいどうなる！？」とつづり、はっぴ姿の２人のオフショットをアップした。

これらの投稿には、「手越さんお帰りなさい！！待ってました」「楽しみ過ぎる」「スタジオ復帰も嬉しいです」「青春の頃のイッテＱが戻ってきた」「手越くんみてると元気出る」「この日を待ってました」「やっぱ２人は最高！」「お祭り男は、宮川さん＆手越さんのツーショットが、シックリとくる」２人の絡み大好き」などのコメントが寄せられた。