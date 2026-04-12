「ママに怒られるぞ」はただの責任転嫁！ やんちゃな子に対して言っちゃう「地雷ワード」とは【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

子育て中の地雷ワード『そんなことしたら、ママに怒られちゃうぞ～』

子どもからの好感度を下げたくないだけ

いたずらをした我が子に対して、世間一般の夫が吐きがちな定番ワード。普段は遊んであげられない罪悪感からか、単に悪者になりたくないだけなのか、自分の言葉で叱ることをせず、妻だけに管理責任を押しつけようという態度なのは明らかです。

叱責することで子どもからの好感度が下がることへの恐怖心ゆえの言葉なのでしょうが、妻はむしろ夫に対して怒りを向けることになりそうです。

地雷ワードの言い換え「そんなことしちゃダメだよ。○○ちゃんを大好きなママが悲しむから」

子どもに対しては「ママに怒られる」と脅し文句を言うのではなく、「なぜダメなのか」をわかりやすく説明するようにしましょう

子育て中の地雷ワード『子どもの夜泣きが大変でさ～』

いかにも自分があやした風に語りだす

友人などと家族で会った際、「子育てはどう？」とたずねられた夫が嬉々とした表情で言いがちなセリフ。「毎晩だから困るんだよね～」などといかにも自分があやしているような話しっぷりで友人の同情を誘います。

しかし実際には、夫はうるさがって布団にくるまったり、夜泣きもなんのそので寝息を立てていたりするため、「毎日やってる感」を装う発言に妻はイラ立ちを隠せません。

地雷ワードの言い換え「オレは大丈夫だけど、妻が大変でね」

本当に毎晩起きて子どもをあやしているならよいですが、妻の苦労を自分の苦労のように言うのはＮＧ。友人の前でも、妻の大変さを労ってあげましょう

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち