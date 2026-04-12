シンプルが一番！そら豆の塩ゆで【材料】（4人分）ソラ豆(サヤ付き) 6本塩 大 1【下準備】1、ソラ豆はさやから豆を取り出し、薄皮の黒い部分に切り込みを入れる。ソラ豆のさやから豆を出す時は、布巾を絞るようにさやを軽くねじると取り出しやすいですよ！【作り方】1、塩を入れた熱湯で、豆を2〜3分ゆで、ザルに上げる。塩っぱい熱湯でゆでていますので、何もつけずにいただけます。ソラ豆は薄皮をむいて食べて下さいね！