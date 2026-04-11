雨宮天、『かのかり』OPテーマ「ノンシナリオ・エチュード」先行配信開始＆MVがプレミア公開！

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声優として数々の作品でメインキャストを務め、声優ユニット・TrySailのメンバーとしても活動する人気女性声優・雨宮天が、先日発売を発表したEP「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」の表題曲「ノンシナリオ・エチュード」のミュージックビデオを公開した。

「ノンシナリオ・エチュード」は、雨宮自身が全曲の作詞・作曲を手がける5月27日発売のEP「ノンシナリオ・エチュード／雨宮天作品集2-Theory-」に収録される楽曲で、彼女がヒロインを務めるTVアニメ「彼女、お借りします」第5期のオープニングテーマに決定している。なお、自身が作詞・作曲を手がけた楽曲がタイアップに起用されるのは今回が初となり、アーティストとしての新たな一歩を踏み出した一曲となっている。

MV公開に先立ち、事前に公開されたプレミア配信の待機画面ではティザー映像が放映され、着飾った雨宮と、部屋でくつろぐ雨宮という対照的な2つの世界観が垣間見え、サムネイルでは、こちらを見つめながらラフな装いで“美顔ローラー”を頬に当てる姿が切り取られており、これまでにない等身大の姿が話題を呼んでいた。

断片的に映し出されるシーンの数々に、映像本編への期待が高まる今回のミュージックビデオでは、“デート”をテーマにオシャレをした雨宮の姿と、物が散乱した部屋で豪快にカップラーメンを食べたりベッドに寝転んだりと、少々“がさつ”にも見えるラフな姿という、対照的な2つの側面が描かれている。飾られた一面と無防備な一面、そのギャップが映像全体を通して印象的に映し出された。

「ノンシナリオ・エチュード」のアップテンポなサウンドに合わせて軽快に場面が展開し、2つの世界観を行き来する構成は、まるで寸劇のような仕上がりに。これまでの雨宮のイメージとはまた一味違う、新たな魅力を発揮した作品となっている。

雨宮天のさらなる今後の展開に、ぜひ注目してほしい。

●配信情報

「ノンシナリオ・エチュード」



配信リンクはこちら

https://amamiyasora.lnk.to/NSE_pre

「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」予約・購入はこちら

https://amamiyasora.lnk.to/Theory_EP

●リリース情報

雨宮天EP

「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」

2026年5月27日発売

【初回生産限定盤（CD＋BD）】

品番：SMCL-995〜996

価格：￥5,000（税込）

【期間生産限定盤（CD）】

品番：SMCL-997

価格：￥3,300（税込）

初回仕様：

・キャンペーン応募チラシ封入

・アニメ絵柄アナザージャケット付き(期間生産限定盤のみ)

●ライブ情報

「LAWSON presents 雨宮天 Live Event 2026 -Room Theory-」

大阪・NHK大阪ホール

2026年7月25日（土） 17:00開場 / 18:00開演

お問合せ：ソーゴー大阪 06-6344-3326（平日14:00-16:00）

東京・Shibuya LOVEZ

2026年8月1日（土） 17:00開場 / 18:00開演

2026年8月2日（日） 13:30開場 / 14:30開演

17:00開場 / 18:00開演

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

チケット料金

全席指定

＜グッズ付きチケット＞10,000円（税込）

＜チケットのみ＞8,500円（税込）

※未就学児入場不可

※入場時ドリンク代別途必要（東京公演のみ）

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

※出演者、演出およびステージの一部が見えにくいお席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※営利目的の転売禁止

●作品情報

TVアニメ『彼女、お借りします』（第5期）

第5期は2026年4月10日(金)深夜2時23分〜、

MBS・TBS・CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始！

TBS・MBS・CBC：4月10日より、毎週金曜日深夜1時53分〜

※第1話(満足度49)は4月10日(金)深夜2時23分〜

※第2話(満足度50)は4月17日(金)深夜2時8分〜

RKB：4月13日より、毎週月曜日深夜3時〜

HBC：4月13日より、毎週月曜日深夜2時29分〜

※第1話(満足度49)は4月13日(月)深夜3時1分〜

BS-TBS：4月10日より、毎週金曜日深夜2時30分〜

※第1話(満足度49)は4月13日(月)深夜3時〜

AT-X：4月11日より、毎週土曜日夜11時30分〜

※リピート放送：毎週水曜日午前5時30分〜 / 毎週土曜日午前8時30分〜

4月8日(水)夜10時〜、DMM TVにて地上波2日間先行・最速配信！

dアニメストアにて放送翌日から二次先行配信！

※放送・配信情報は予告なく変更となる場合があります。

＜イントロダクション＞

「週刊少年マガジン」で好評連載中、宮島礼吏による世界累計発行部数1,500万部突破の大人気ラブコメが、待望のTVアニメ第5期に！

清楚可憐な“レンタル”彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、ダメダメ大学生・木ノ下和也。

嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。

映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。

一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、これまで以上に超積極的に和也に迫る……！

さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生！？

周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！

そして、舞台はハワイアンズへ！！

たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。

“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──！？

【スタッフ】

原作：宮島礼吏（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：古賀一臣

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：平山寛菜

音楽：ヒャダイン

音響監督：郄桑 一

美術監督：秋葉みのる

色彩設計：長尾朱美

2Dアートディレクター:麻生剛史

撮影監督：坂井慎太郎

編集：中葉由美子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ

【キャスト】

木ノ下和也：堀江 瞬

水原千鶴：雨宮 天

七海麻美：悠木 碧

更科瑠夏：東山奈央

桜沢 墨：高橋李依

八重森みに：芹澤 優

主題歌

OPテーマ：雨宮 天「ノンシナリオ・エチュード」

作詞・作曲：雨宮天 編曲：戸嶋友祐, 川島章裕

EDテーマ：なきごと「204号室」

作詞・作曲: 水上えみり 編曲: 高田真路（chef’s）

＜雨宮天 Profile＞

8月28日生まれの声優 / アーティスト。2011年に開催された第2回ミュージックレインスーパー声優オーディションに合格し、翌年に声優デビュー。主な出演作として、「彼女、お借りします」(水原千鶴)をはじめ、「この素晴らしい世界に祝福を！」(アクア)、「よふかしのうた」(七草ナズナ)、「七つの大罪」(エリザベス)など数々のヒロインを演じる。

2014年に「Skyreach」でソロアーティストとしてもデビュー。2021年にはYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』やTX『テレ東音楽祭』に声優アーティストとして初となる出演を果たし、22年以降は実写CMやドラマに出演するなど活動の幅を広げ続けている。

作詞作曲にも積極的に取り組んでおり、今作「ノンシナリオ・エチュード」が初めてのタイアップ楽曲提供となる。

熱心な歌謡曲ファンとしても知られており、デビュー以来定期的な歌謡曲カバーイベントの開催やカバーアルバムをリリースしており、23年からはディナーショーにも挑戦している。

2015年からは同じく声優の麻倉もも・夏川椎菜とともにユニット「TrySail」(トライセイル)としても活動。これまで横浜アリーナや日本武道館での単独公演を成功させている。2025年5月よりデビュー10周年を迎え、今年5月には単独ライブ「LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 “Cheers!!!”」を控えている。

関連リンク

TVアニメ『彼女、お借りします』公式サイト

https://kanokari-official.com/

雨宮天オフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/amamiyasora/