【ラグビーＵ２３日本代表】遠征最大のターゲット「Ｕ２０オーストラリア代表戦」のメンバー発表！ 中谷陸人主将・石橋チューカ選手らが先発復帰 エディー・ジョーンズＨＣ「相手はオーストラリアでベストな若手選手たち。我々としても良いチャレンジになる」
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、オーストラリア遠征中のＵ２３日本代表の第３戦、４月１１日（土）に行われるＵ２０オーストラリア代表戦に臨む試合登録メンバー２６名を発表しました。
チームを率いるエディー・ジョーンズＨＣが「私たちはオーストラリアＵ２０を倒しに来ていますから、そこにピークを持っていきます」と話していた、この遠征の最大のターゲットとなるＵ２０オーストラリア代表戦。注目のメンバーには、遠征の２試合を通してより逞しくなった選手たちが顔を揃えました。
ＦＷ陣 第１戦・Ｕ２０フィジー代表戦と同じ８人が先発
ＦＷ陣は、第１戦のＵ２０フィジー代表戦と同じ８人が先発。３試合連続の先発となるＰＲ八田優太選手やＬＯ山内滉太選手が「強みであるモールでトライをとり切りたい」と力強い言葉を残す中、ゲームの鍵を握るブレイクダウンの主役となる第３列には頼もしい２人、第２戦は出場しなかった石橋チューカ選手と中谷陸人主将が復帰しました。
ＢＫ陣 第１戦で出場機会なかった中尾選手がメンバー入り
ＢＫ陣では、ＳＯ伊藤龍之介・ＣＴＢ佐藤楓斗選手ら第１戦と同じメンバーが名を連ねる中、第１戦・第２戦ともにリザーブからの出場だった増山将選手がＦＢで先発。リザーブながら第１戦では出場機会のなかった中尾朔也選手がメンバー入りを果たしました。
エディーＨＣ「ゲームレベルはかなり上がる」
第１戦のＵ２０フィジー代表戦、第２戦のオーストラリア・ストックマン戦と苦戦しながらも確実に勝利をおさめたＵ２３日本代表。エディー・ジョーンズＨＣが「次の試合はオーストラリアでベストな若手選手たち、ゲームレベルはかなり上がると思います。我々としても良いチャレンジになる」と話すと、バイスキャプテンを務めるＷＴＢ白井瑛人選手が「（これまで出た課題を）修正して、しっかり勝ちきりたい」、同じくＷＴＢで先発する岸未来選手が「最高の試合をしたいと思います」と勝利への想いを口にした大一番。Ｕ２０オーストラリア代表との一戦は、４月１１日の午後６時キックオフです。
Ｕ２０オーストラリア代表戦 試合登録メンバー
１ 大塚壮二郎（関西学院大）
２ 荒川駿（同志社大）
３ 八田優太（京都産業大）
４ 山内滉太（法政大）
５ 磯部俊太朗（筑波大）
６ 石橋チューカ（京都産業大）
７ 中森真翔（筑波大）
８ 中谷陸人（同志社大）◎
９ 渡邊晴斗（近畿大）
１０ 伊藤龍之介（明治大）
１１ 岸未来（近畿大）
１２ 李智寿（朝鮮大学校）
１３ 佐藤楓斗（帝京大）
１４ 白井瑛人（明治大）〇
１５ 増山将（筑波大）
１６ 丸尾瞬（関東学院大）
１７ 田代大介（明治大）
１８ 佐名木風雅（京都産業大）
１９ 岡田薫瑠（関西大）
２０ 三浦幹太（法政大）
２１ 舛尾緑（埼玉パナソニックワイルドナイツ）
２２ 渡邉大樹（立正大）
２３ 山田晟大（天理大）
２４ 中尾朔也（福岡工大）
２５ 太田啓嵩（近畿大）
２６ 竹之下仁吾（明治大）
◎ゲームキャプテン 〇ゲームバイスキャプテン
Ｕ２３日本代表オーストラリア遠征 今後の試合日程
▼４月１１日（土）
Ｕ２３日本代表 対 Ｕ２０オーストラリア代表（午後６時ＫＯ）
▼４月１４日（火）
Ｕ２３日本代表 対 ランドウイック（午後１時ＫＯ）
（時間は日本時間）