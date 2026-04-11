ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、オーストラリア遠征中のＵ２３日本代表の第３戦、４月１１日（土）に行われるＵ２０オーストラリア代表戦に臨む試合登録メンバー２６名を発表しました。

チームを率いるエディー・ジョーンズＨＣが「私たちはオーストラリアＵ２０を倒しに来ていますから、そこにピークを持っていきます」と話していた、この遠征の最大のターゲットとなるＵ２０オーストラリア代表戦。注目のメンバーには、遠征の２試合を通してより逞しくなった選手たちが顔を揃えました。

ＦＷ陣 第１戦・Ｕ２０フィジー代表戦と同じ８人が先発

ＦＷ陣は、第１戦のＵ２０フィジー代表戦と同じ８人が先発。３試合連続の先発となるＰＲ八田優太選手やＬＯ山内滉太選手が「強みであるモールでトライをとり切りたい」と力強い言葉を残す中、ゲームの鍵を握るブレイクダウンの主役となる第３列には頼もしい２人、第２戦は出場しなかった石橋チューカ選手と中谷陸人主将が復帰しました。

ＢＫ陣 第１戦で出場機会なかった中尾選手がメンバー入り

ＢＫ陣では、ＳＯ伊藤龍之介・ＣＴＢ佐藤楓斗選手ら第１戦と同じメンバーが名を連ねる中、第１戦・第２戦ともにリザーブからの出場だった増山将選手がＦＢで先発。リザーブながら第１戦では出場機会のなかった中尾朔也選手がメンバー入りを果たしました。

エディーＨＣ「ゲームレベルはかなり上がる」

第１戦のＵ２０フィジー代表戦、第２戦のオーストラリア・ストックマン戦と苦戦しながらも確実に勝利をおさめたＵ２３日本代表。エディー・ジョーンズＨＣが「次の試合はオーストラリアでベストな若手選手たち、ゲームレベルはかなり上がると思います。我々としても良いチャレンジになる」と話すと、バイスキャプテンを務めるＷＴＢ白井瑛人選手が「（これまで出た課題を）修正して、しっかり勝ちきりたい」、同じくＷＴＢで先発する岸未来選手が「最高の試合をしたいと思います」と勝利への想いを口にした大一番。Ｕ２０オーストラリア代表との一戦は、４月１１日の午後６時キックオフです。

Ｕ２０オーストラリア代表戦 試合登録メンバー

１ 大塚壮二郎（関西学院大）

２ 荒川駿（同志社大）

３ 八田優太（京都産業大）

４ 山内滉太（法政大）

５ 磯部俊太朗（筑波大）

６ 石橋チューカ（京都産業大）

７ 中森真翔（筑波大）

８ 中谷陸人（同志社大）◎

９ 渡邊晴斗（近畿大）

１０ 伊藤龍之介（明治大）

１１ 岸未来（近畿大）

１２ 李智寿（朝鮮大学校）

１３ 佐藤楓斗（帝京大）

１４ 白井瑛人（明治大）〇

１５ 増山将（筑波大）

１６ 丸尾瞬（関東学院大）

１７ 田代大介（明治大）

１８ 佐名木風雅（京都産業大）

１９ 岡田薫瑠（関西大）

２０ 三浦幹太（法政大）

２１ 舛尾緑（埼玉パナソニックワイルドナイツ）

２２ 渡邉大樹（立正大）

２３ 山田晟大（天理大）

２４ 中尾朔也（福岡工大）

２５ 太田啓嵩（近畿大）

２６ 竹之下仁吾（明治大）

◎ゲームキャプテン 〇ゲームバイスキャプテン

Ｕ２３日本代表オーストラリア遠征 今後の試合日程

▼４月１１日（土）

Ｕ２３日本代表 対 Ｕ２０オーストラリア代表（午後６時ＫＯ）

▼４月１４日（火）

Ｕ２３日本代表 対 ランドウイック（午後１時ＫＯ）

（時間は日本時間）