米１０年債利回り上昇 トランプ発言が利回り押し上げ＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 トランプ発言が利回り押し上げ＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25）

米2年債 3.799（+0.033）

米10年債 4.315（+0.040）

米30年債 4.907（+0.026）

期待インフレ率 2.385（+0.028）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。トランプ大統領が週末の協議が失敗すれば戦争をエスカレートさせる可能性に言及したことも利回りを押し上げた。



また、３月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表され、約４年ぶりの大幅な伸びを記録。ホルムズ海峡経由の原油供給が制約され、ガソリン価格が急騰したことが背景。ただ、コア指数は落ち着いており、二次的影響はまだ出ていない。



２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業日：+５０）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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