弁護士を含む調査体制で事実関係を確認

北海道コンサドーレ札幌は4月10日、U-18チーフ兼監督を務める倉持卓史氏によるパワーハラスメント行為が確認されたとして、同日付で契約解除（解任）の処分を下したと発表した。

クラブは3月25日から4月4日にかけて、弁護士を含む体制で当該監督やアカデミースタッフ、U-18所属選手へのヒアリング調査を実施。その結果、複数のスタッフに対する威圧的かつ否定的な言動や、複数の選手に対する過度な身体的接触がパワーハラスメントと認定された。

スタッフに対しては、挨拶への不十分な対応や提案の即座否定、チーム関係者の面前での不適切な振る舞いの要求などが常態化。選手に対しては、肩や腹部を叩く、あるいはストレッチポールで触れるといった不適切な身体的接触のほか、特定の選手に対する心理的負担が伴う行為の要求が確認されたとしている。

クラブは「いかなる理由があろうともハラスメント行為を許すことはできない」とし、今後はセーフガーディング教育の徹底や指導者向け研修の抜本的見直しなどの再発防止策を講じる。

また、3月20日に予定していた「赤黒未来会議」は、本件に関する疑義が生じたため、急遽中止。そして5月23日にサポーターズミーティングを開催することも併せて発表した。

代表取締役社長 石水創のコメントは以下のとおり。

「この度、弊クラブのアカデミーにおいて、大切な選手およびスタッフに対するパワーハラスメントが発生しましたこと、関係者の皆様に心より深くお詫び申し上げます。 子どもたちを守り導くべき立場にある指導者が、自ら不適切な身体的接触や尊厳を傷つける言動をとっていた事実は、指導者としてのあり方を著しく欠くものであり、到底見過ごすことはできません。

この事態を早期に察知し、是正に導けなかったクラブの管理体制の不足を、経営トップとして極めて重く受け止めております。 今後は二度と同じ事態を起こさぬよう、クラブ全体として指導環境の可視化とガバナンス強化を推し進め、再発防止策を徹底して実行することで経営としての責任を全うしてまいります。

被害に遭われた皆様の心のケアを最優先とし、失われた信頼を一つひとつ積み重ねていく所存です。クラブを支えてくださる全ての皆様に「応援したい」と思っていただける健全なクラブへと生まれ変わることを、ここにお約束いたします」（FOOTBALL ZONE編集部）