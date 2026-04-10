職場の男性を萌えさせる「新入社員らしいファッション」９パターン
社会人になるにあたって、「年上の男性とどう接すればいいの？」と不安を感じている人も多いはず。第一印象をよくして相手を味方につければ、温かい目で見守ってもらえるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「職場の男性を萌えさせる『新入社員らしいファッション』」をご紹介します。
【１】ネックレスで鎖骨を美しく見せるなど、大人っぽさを表現する
「チラッと大人びたところが見えると、一瞬恋愛対象として見てしまう！」（20代男性）というように、どこかに大人の女性の要素を盛り込むと、職場の男性をドキッとさせられそうです。とはいえ、あからさまに色目を使うと厄介な事態を招きそうなので、品行方正な振る舞いを心がけましょう。
【２】ツヤ感のあるリップメイクで、控え目に色気を出す
「至近距離で仕事を教えることもあるから、顔のパーツが魅力的だと実は嬉しい（笑）」（20代男性）というように、ふっくらとした唇に目を奪われる男性は多そうです。それとなく色気を出すには、香るか香らないか程度にコロンなどをつけるのもよさそうです。
【３】濃いアイメイクは避け、あえて素朴な印象を残しておく
「目ヂカラが強いとインパクトはあるけど、新入社員としてはギリギリアウトかも…」（20代男性）というように、顔の印象を左右する「目」に凝りすぎるのは善し悪しのようです。「つけまつげOK」の職場でも、極力ナチュラルに仕上げるのが得策でしょう。
【４】上品な細めのカチューシャで、前髪が顔にかからないようにする
「顔周りをすっきりさせてる子は、仕事へのやる気を感じさせますね」（10代男性）というように、髪型にひと工夫すると、グッと感じがよくなるかもしれません。仕事の邪魔にならないよう整えていることが伝わると、年配の上司からも高評価を得られそうです。
【５】爪は適度に切りそろえ、清潔感のあるネイルに仕上げる
「派手なネイルだと、学生気分が抜けてないな…と残念に感じる」（20代男性）というように、細部にも気を配ったほうがいいようです。パソコン業務を教わるときなどに、指先は意外と注目されそうなので、飾り立てず丁寧にお手入れしておきたいところです。
【６】クールなパンツスーツに挑戦し、仕事への意気込みを示す
「やる気満々でちょっと背伸びしてる子とか、微笑ましいですね！」（20代男性）というように、「できる女」風に決めると、心意気を買ってもらえそうです。生意気な印象を与えてしまわないよう、中身の未熟さはありのまま表に出したほうがいいでしょう。
【７】柔らかいシルエットでまとめ、おっとりした雰囲気を作る
「社会の荒波に揉まれている先輩達は、ゆるふわな空気感に癒されると思う！」（10代男性）というように、ほんのり「女の子っぽさ」をかもし出すと、男性陣に受けそうです。とはいえ、モテを狙いすぎると女性の先輩に睨まれそうなので、加減はわきまえましょう。
【８】紺やグレーを基調とし、新入社員らしい生真面目さを前面に出す
「堅実にコツコツ働いてくれそうだから、長いスパンで見てあげようって気になる」（20代男性）というように、地味な装いで信頼感を高めるのもよさそうです。人数の少ない職場では、むしろおとなしい格好のほうが、悪目立ちしなくていいかもしれません。
【９】パステルカラーなど、春らしい色の服でフレッシュ感を演出する
「いかにも新人って感じだと、かつての自分を思い出して手助けしたくなる！」（20代男性）というように、初々しさを感じさせるさわやかな色合いは、好感度が高いようです。スカートのみ春色にするなど、部分的に取り入れると普段着ない色でも挑戦しやすいでしょう。
派手すぎず、なおかつ配慮の行き届いたファッションが好まれるようです。個人的に親しくなる気はなくても、好印象を与えておいて損はないでしょう。（安藤美穂）
【１】ネックレスで鎖骨を美しく見せるなど、大人っぽさを表現する
「チラッと大人びたところが見えると、一瞬恋愛対象として見てしまう！」（20代男性）というように、どこかに大人の女性の要素を盛り込むと、職場の男性をドキッとさせられそうです。とはいえ、あからさまに色目を使うと厄介な事態を招きそうなので、品行方正な振る舞いを心がけましょう。
「至近距離で仕事を教えることもあるから、顔のパーツが魅力的だと実は嬉しい（笑）」（20代男性）というように、ふっくらとした唇に目を奪われる男性は多そうです。それとなく色気を出すには、香るか香らないか程度にコロンなどをつけるのもよさそうです。
【３】濃いアイメイクは避け、あえて素朴な印象を残しておく
「目ヂカラが強いとインパクトはあるけど、新入社員としてはギリギリアウトかも…」（20代男性）というように、顔の印象を左右する「目」に凝りすぎるのは善し悪しのようです。「つけまつげOK」の職場でも、極力ナチュラルに仕上げるのが得策でしょう。
【４】上品な細めのカチューシャで、前髪が顔にかからないようにする
「顔周りをすっきりさせてる子は、仕事へのやる気を感じさせますね」（10代男性）というように、髪型にひと工夫すると、グッと感じがよくなるかもしれません。仕事の邪魔にならないよう整えていることが伝わると、年配の上司からも高評価を得られそうです。
【５】爪は適度に切りそろえ、清潔感のあるネイルに仕上げる
「派手なネイルだと、学生気分が抜けてないな…と残念に感じる」（20代男性）というように、細部にも気を配ったほうがいいようです。パソコン業務を教わるときなどに、指先は意外と注目されそうなので、飾り立てず丁寧にお手入れしておきたいところです。
【６】クールなパンツスーツに挑戦し、仕事への意気込みを示す
「やる気満々でちょっと背伸びしてる子とか、微笑ましいですね！」（20代男性）というように、「できる女」風に決めると、心意気を買ってもらえそうです。生意気な印象を与えてしまわないよう、中身の未熟さはありのまま表に出したほうがいいでしょう。
【７】柔らかいシルエットでまとめ、おっとりした雰囲気を作る
「社会の荒波に揉まれている先輩達は、ゆるふわな空気感に癒されると思う！」（10代男性）というように、ほんのり「女の子っぽさ」をかもし出すと、男性陣に受けそうです。とはいえ、モテを狙いすぎると女性の先輩に睨まれそうなので、加減はわきまえましょう。
【８】紺やグレーを基調とし、新入社員らしい生真面目さを前面に出す
「堅実にコツコツ働いてくれそうだから、長いスパンで見てあげようって気になる」（20代男性）というように、地味な装いで信頼感を高めるのもよさそうです。人数の少ない職場では、むしろおとなしい格好のほうが、悪目立ちしなくていいかもしれません。
【９】パステルカラーなど、春らしい色の服でフレッシュ感を演出する
「いかにも新人って感じだと、かつての自分を思い出して手助けしたくなる！」（20代男性）というように、初々しさを感じさせるさわやかな色合いは、好感度が高いようです。スカートのみ春色にするなど、部分的に取り入れると普段着ない色でも挑戦しやすいでしょう。
派手すぎず、なおかつ配慮の行き届いたファッションが好まれるようです。個人的に親しくなる気はなくても、好印象を与えておいて損はないでしょう。（安藤美穂）