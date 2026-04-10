元Wanna Oneメンバー所属のAB6IX、専属契約終了で活動休止へ…今後の行方に注目

AB6IXが活動休止に入る。

4月10日、所属事務所BRANDNEW MUSICは公式コメントを通じて「2019年5月22日のデビュー以降、当社とともに歩んできたAB6IXとの専属契約が、5月25日付で終了する」と発表した。

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これに伴い、AB6IXのグループ活動は、5月23日・24日に開催される「2026 AB6IX CONCERT ‘6IX TO SEVEN’」を最後に、しばらく休止期間に入る予定だと明らかにした。

所属事務所は「現在、メンバーたちと再契約に関する事項について深く協議を重ねている。当社は新たな出発点に立つメンバーたちの選択を全面的に尊重し、応援する」とし、「5月まで予定されているすべての活動および『2026 AB6IX CONCERT ‘6IX TO SEVEN’』を成功裏に終えられるよう、最善を尽くしてサポートしていく」と伝えた。

（写真提供＝BRANDNEW MUSIC）AB6IX

続けて「長い間AB6IXとともに歩んでくださったABNEW（ファン名）の皆さんに、心より感謝申し上げる。チョン・ウン、キム・ドンヒョン、パク・ウジン、イ・デフィの4人の今後の歩みにも、変わらぬ愛と応援をお願いしたい」と付け加えた。

一方で、契約終了と同時に活動休止に入るAB6IXが、休止後に再契約を結ぶのか、あるいは完全体のまま新たな所属事務所を探すのか、今後の動向に注目が集まっている。