バニースーツ姿の初音ミクがポッパレ Lサイズで登場。「POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size」が9月に発売
【POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size】 9月 発売予定 価格：8,800円
9月 発売予定
Art by おむたつ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size」を9月に発売する。価格は8,800円。
本商品はDECO*27氏による楽曲「ラビットホール」のMVに登場したバニースーツ姿の「初音ミク」をPOP UP PARADE L sizeで立体化したもの。
ポップなカラーリングのツインテールはピンクのインナーカラーやハートの模様などが再現され、特徴的なバニースーツも光沢感ある質感で再現されている。挑発的な表情や手錠、うさ耳などの小物も細かく造形されている。
POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size
9月 発売予定
価格：8,800円
サイズ：全高約240mm
Art by おむたつ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
Music by DECO*27 (C) OTOIRO