【POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size】 9月 発売予定 価格：8,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size」を9月に発売する。価格は8,800円。

本商品はDECO*27氏による楽曲「ラビットホール」のMVに登場したバニースーツ姿の「初音ミク」をPOP UP PARADE L sizeで立体化したもの。

ポップなカラーリングのツインテールはピンクのインナーカラーやハートの模様などが再現され、特徴的なバニースーツも光沢感ある質感で再現されている。挑発的な表情や手錠、うさ耳などの小物も細かく造形されている。

POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size

9月 発売予定

価格：8,800円

サイズ：全高約240mm

Art by おむたつ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Music by DECO*27 (C) OTOIRO