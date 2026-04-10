お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が9日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。元NHKアナウンサーとの関係性について言及した。

小木は日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の金曜隔週レギュラーとして出演中。同番組のMCを務める元NHKアナウンサーの武田真一（58）と共演している。

小木は「俺、武田さんに嫌われてるからな。難しいんだよ、DayDay．での立ち回りも」と切り出した。小木は「DayDay．」で、忖度（そんたく）なしの直球発言で注目を集めてきた。

小木が「性格がいいんだよ、武田さん」と語ると、矢作も「ちゃんとしてる。俺も仕事したことあるのよ。ちゃんとした人は（小木のことが）嫌よ」と同調。

小木は続けて「俺、なんかの番組で一緒になって。DayDay．以外で。で、一応ラジオで『武田さん、僕嫌われてる』という風になってて、そういう話にしてるんですよと」と状況を説明。

「（DayDay．で）僕の言ってることに返してくれないですよねって言ったら『返しようがない、小木さんには』って。何て言い方かな、『損する』的な言い方はされたけどね。『絡まない方がいいって決めたんです』みたいな。そんな感じで言われた」と明かした。