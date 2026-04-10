【漢字クイズ】「陸陸」はなんて読む？「りくりく」ではありません！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「陸陸」はなんて読む？ 大陸や陸上など、「りく」という読み方で馴染み深い「陸」。 それを2つ並べた「陸陸」は、打ち消し表現をともなってよく使われる言葉です。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ろくろく」でした！ 「陸陸」とは、平らでなだらかなこと。また、気持ちが穏やかで満ち足りている状態のことも意味します。「碌碌」と書いても同じ意味です。 そして「陸陸」にはもう1つ「物事を満足に行わないさま」という意味があります。私たちにとって馴染み深いのはこちらの方でしょう。 「忙しくて陸陸寝ていない」や「陸陸勉強しないで試験を受ける」など、打ち消しの言葉と一緒に使用されます。 ちなみに、よく聞く「ロクなことがない」の「ロク」も、漢字で書くと「陸（碌）」になるんですよ！ みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

ライター Ray WEB編集部