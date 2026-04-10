高学歴だと知って驚いた「STARTOタレント」ランキング！ 2位「ラウール」を抑えた1位は？
多方面で活躍する「STARTO社」のタレントたち。パフォーマンスやキャラクターが注目されがちですが、実は高い学歴を持っていることに驚くケースも少なくありません。
All About ニュース編集部は3月12〜13日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に「高学歴STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「高学歴だと知って驚いたSTARTOタレント」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、Snow Manのラウールさんです。早稲田大学人間科学部eスクールに在学中。2003年に新設された通信教育過程で、卒業すると学士（人間科学）が取得できます。
ラウールさんは学業と両立してアイドル活動や俳優、パリコレモデルとしても活躍。4月29日にはグループ初となるトリプルA面シングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』の発売も決定しています。
回答者からは「在学中というのがえらいです」（50代女性／和歌山県）、「幼い頃からジャニーズに所属していて勉学に励んでいるイメージも全くなかったので」（30代男性）、「学歴が高いイメージが全くなかったから」（30代男性／富山県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、timeleszの菊池風磨さんです。2017年に、慶応義塾大学総合政策学部を卒業しています。
話題を呼んだNetflixのオーディション番組「タイプロ」こと『timelesz project -AUDITION-』の仕掛け人としても知られ、同グループをけん引。ソロとしても活躍しており、1月期のドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日本テレビ系）の主演を務めたほか、4月7日スタートの音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（日本テレビ系）の司会も担当します。
回答コメントでは「バラエティでクイズなどしてると頭の良さが滲み出てるから」（30代女性／東京都）、「ドッキリ番組での様子から、想像できなかった」（30代女性／茨城県）、「普段は天然ぽいところもあるから」（40代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月12〜13日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に「高学歴STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「高学歴だと知って驚いたSTARTOタレント」ランキングを紹介します！
2位：ラウール（Snow Man・早稲田大学在学中）／50票
2位にランクインしたのは、Snow Manのラウールさんです。早稲田大学人間科学部eスクールに在学中。2003年に新設された通信教育過程で、卒業すると学士（人間科学）が取得できます。
ラウールさんは学業と両立してアイドル活動や俳優、パリコレモデルとしても活躍。4月29日にはグループ初となるトリプルA面シングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』の発売も決定しています。
回答者からは「在学中というのがえらいです」（50代女性／和歌山県）、「幼い頃からジャニーズに所属していて勉学に励んでいるイメージも全くなかったので」（30代男性）、「学歴が高いイメージが全くなかったから」（30代男性／富山県）といったコメントが寄せられています。
1位：菊池風磨（timelesz・慶応義塾大学卒業）／73票
1位にランクインしたのは、timeleszの菊池風磨さんです。2017年に、慶応義塾大学総合政策学部を卒業しています。
話題を呼んだNetflixのオーディション番組「タイプロ」こと『timelesz project -AUDITION-』の仕掛け人としても知られ、同グループをけん引。ソロとしても活躍しており、1月期のドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日本テレビ系）の主演を務めたほか、4月7日スタートの音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（日本テレビ系）の司会も担当します。
回答コメントでは「バラエティでクイズなどしてると頭の良さが滲み出てるから」（30代女性／東京都）、「ドッキリ番組での様子から、想像できなかった」（30代女性／茨城県）、「普段は天然ぽいところもあるから」（40代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)