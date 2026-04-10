目黒蓮が現代っ子のクールなひと言にフリーズ！ネピア新CM『森を育てる篇』公開

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Snow Manの目黒蓮と桜田ひよりがイメージキャラクターを務める“ネピア ティシュ” “ネピア トイレットロール”の新TVCM『ネピア営業目黒くん 森を育てる篇』が、4月10日より特設サイトにて公開、4月20日より全国地上波で順次オンエア開始となる。

■ネピア営業目黒くん、全力すぎて空回り！

今回の新TVCMは、ネピアの営業担当として目黒と桜田が奮闘する好評シリーズの第3弾。

公園を歩くネピア営業の先輩・目黒と後輩・桜田。そこに女の子がやってきて、「ティシュは何からできているの？」と聞いてくる。そこで、目黒と桜田は、ティシュが木からできていること、そして、ネピアは森から育てることで、環境と、子どもたちの未来を守っていることを伝える。

ネピアが所属する王子グループで長年受け継がれてきた「木を使うものには、木を植える義務がある」「森を育て、森を活かす」という教えを伝えるために、真摯に、そして全力で女の子に伝えようとする目黒。

しかし、女の子は「あとはAIに聞いておくね～」と去っていく。「時代だねえ」と驚く目黒と桜田だが、「仕事ガンバレよ！」と元気に振り返るその姿に、改めてネピア営業として頑張ろうと意気込む。

4月20日から、目黒蓮ネピアオリジナルノートと桜田ひよりネピアオリジナルシールセットが抽選で総計4万名に当たるプレゼントキャンペーンがスタート。こちらも要チェックだ。

■撮影エピソード

シリーズ第3弾ということもあり、撮影の合間もリラックスした表情で言葉を交わす、目黒と桜田。少女の意外なひと言にフリーズするシーンの裏側では、ふたりの絶妙な間に、現場のスタッフからも思わず笑みがこぼれていた。そんな微笑ましい空気感も収めたメイキング映像にも注目だ。

■関連リンク

「ネピア営業目黒くん」特設サイト

https://e-nepia.com/campaign/cp2026.html