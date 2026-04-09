アンテノールでクリームパーティー♡贅沢スイーツが勢ぞろい

クリーム好きさん必見のイベントがスタート♡アンテノールから、濃厚でなめらかなクリームをたっぷり楽しめる「クリームパーティー」が開催されます。ショートケーキやタルト、プリンなど、多彩なスイーツが勢ぞろい。ミルクのコクと軽やかな口どけを味わえる、この季節限定の贅沢なラインナップをチェックしてみてください♪

こだわりのクリームの魅力♡

アンテノールのクリームは、乳脂肪分の異なる北海道産生クリームをブレンドした特別な味わい。コクがありながら後味はすっきりとしており、何度でも食べたくなる軽やかさが特徴です。

さらに御養卵とジャージー牛乳を使用したカスタードクリームは、濃厚でなめらかな口どけ。素材の良さを生かした贅沢な仕上がりです。

BAKE CHEESE TART マンゴー新作♡大阪限定タルト登場

新作スイーツラインナップ

「クリームほおばる ショートケーキ」（778円税込）は、クリームとカスタードをたっぷり味わえる贅沢な一品。

「クリームほおばる フロマージュタルト」（735円税込）は、チーズのコクとクリームのミルク感が絶妙にマッチ。

「クリームほおばる なめらかプリン」（486円税込）は、プリンとクリームがとろけ合う優しい味わいです。

販売期間はいずれも2026年4月18日（土）～5月31日（日）。

定番人気も見逃せない

「レモンのタルト」（648円税込）は通年販売の人気商品。甘酸っぱいレモンクリームと香ばしいタルト生地のバランスが魅力です。定番と季節限定を一緒に楽しめるのも嬉しいポイントです。

※店舗により取扱い商品が異なる場合がございます。

クリーム好き必見のご褒美時間

アンテノールのクリームパーティーは、素材の美味しさを存分に味わえる特別なスイーツフェア♡ふんわり軽やかなクリームと濃厚なコクが重なり、心まで満たされるひとときを楽しめます。

自分へのご褒美や大切な人とのティータイムに、ぜひ味わってみてください♪