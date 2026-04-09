圧雪路でも驚くほど高い安定感

ノルウェーからスウェーデンを目指す、ミニ・クーパー S コンバーチブル。「ゴーカート」ドライブモードを編集し、アクセルとステアリング、スタビリティ・コントロール、7速デュアルクラッチATを、自分好みの設定へ整える。

【画像】驚くほどの安定感 ミニ・クーパー・コンバーチブル 現実予算で狙えるオープンカーたち 全141枚

トラクション・コントロールを切る、「DSCオフ」にもしようかと思ったが、氷上コースでのお楽しみに取っておいた。オンのままなら、圧雪路でも驚くほど安定感は高い。



ミニ・クーパー S コンバーチブル（欧州仕様）

レトロフューチャーなインテリアデザインへ目がゆきがちだが、気配りも効いている。特に真冬の北欧では、フロントシートとステアリングホイールのヒーターを、3段階に調整できるのはありがたい。

峠を越えて、スウェーデン中西部の小さな町、オーレへ近づく。オープン状態で走る筆者を、対向車のドライバーは興味深げに見つめていく。稀に、応援の意味でクラクションが鳴らされる。

心地良いサウンドを奏でる4気筒ターボ

2.0L 4気筒ターボエンジンは、普通に扱っている限り刺激は薄い。それでも、乾燥した氷点下の大気で回すと、心地良いサウンドを奏でる。

エンジン版のF67型ミニ・クーパーは、見た目は4代目でも、実際は3代目の大改良版。テールランプが、バッテリーEV版の4代目と違っているのが、その証拠になる。



ミニ・クーパー S コンバーチブル（欧州仕様）

静かな町が面した、オーレス湖へ到着。ささやかなゲートを抜けると、小さなサーキットが広がっていた。エルクテストで垣間見た、クーパー Sの鋭い身のこなしを存分に確かめる時間がやって来た。もちろん、DSCオフで。

発進でアクセルペダルを踏み込むと、グリップが追いつかずフロントタイヤが氷を掻きむしる。スタビリティ・コントロールが切れていても、走りに不安定さは殆どない。カーブへ臆せず飛び込める。

今も宿るラリー・モンテカルロのスピリット

氷上コースでも、クーパー Sが得意とするリフトオフ・オーバーステアは誘いやすい。アクセルペダルを緩めれば、フロントが内側へ吸い込まれていく。穏やかにテールスライドし、ステアリングホイールを軽く掴む手首の操作で、アングルを整えられる。

姿勢が決まったら、アクセルオンでドリフト状態を維持できる。初代と比べれば、すっかり大きく重くなったミニだが、ラリー・モンテカルロのスピリットは今も宿るらしい。フロントタイヤが巻き上げる氷の粉が、盛大に車内へ降り注ぐ。



ミニ・クーパー S コンバーチブル（欧州仕様）

コンバーチブルでも、クーパー Sはしっかりミニ。選択肢が限られる、お手頃価格のオープンカーの1台は、運転も楽しい。希少だから、乗り手の個性も表現できる。まだまだ、提供は続いて欲しい。

北欧の冬は、日が短い。薄暗くなってきた頃、雪も舞ってきた。ソフトトップを閉めると、ディープ・ブルーのアンビエントライトで車内は淡く照らされた。オーロラは諦めることになったが、記憶へ残るような夕方だった。

番外編：グレートブリテン島でも見れるオーロラ

遥々スカンジナビア半島まで行かなくても、太陽の活動が活発な近年は、オーロラを見れるかもしれない。グレートブリテン島南部の沿岸でも、魅惑的に揺らめく光を、真冬の夜に観測できる可能性があるという。

もちろん、オーロラを見るには晴れている必要がある。都市部では街の光が強く、充分に観察することは難しい。しっかり防寒着を着込んで、人里離れた平原へ深夜に向かうのが良いだろう。「オーロラ・ウォッチUK」という、便利なアプリもある。



ミニ・クーパー S コンバーチブル（欧州仕様）

忍耐は必要だが、運が良ければ、宇宙が生み出す壮大な光のショーを鑑賞できる。最近のスマートフォンに備わるカメラは高性能だから、想像以上に鮮明な映像を記録できるはず。SNS映えすること請け合いだ。

撮影：ファビアン・キルヒバウアー（Fabian Kirchbauer）

ミニ・クーパー S コンバーチブル（欧州仕様）のスペック

英国価格：3万1990ポンド（約672万円）

全長：3879mm

全幅：1744mm

全高：1431mm

最高速度：236km/h

0-100km/h加速：6.9秒

燃費：15.2km/L

CO2排出量：149g/km

車両重量：1455kg

パワートレイン：直列4気筒1998cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：203ps/5000-6500rpm

最大トルク：30.4kg-m/1450-5000rpm

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／前輪駆動



ミニ・クーパー S コンバーチブル（欧州仕様）