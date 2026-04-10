この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「知っておきたい」1961億円の赤字を生んだ大阪・阿倍野の再開発。「市にだまされた」と地元民が嘆く理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が「【行政がゲロ甘テキトー見積もり計画で作った結果】52万人の駅利用者が「素通り」する大赤字商業施設が爆誕…税金かけまくったのに大量赤字を垂れ流す「やらかし再開発計画」の全貌を探る【ゆっくり解説】」を公開した。大阪・阿倍野エリアの再開発事業で誕生した巨大商業施設「あべのポンテ」と「あべのマルシェ」が、なぜ1,961億円もの赤字を抱えるシャッター街となったのか、その背景と行政の構造的な問題を解説している。



あべのハルカスやあべのキューズモールといった成功施設のすぐそばにありながら、あべのポンテとあべのマルシェは人通りが少なく、営業している店舗はわずか9軒のみという「まるでパラレルワールドに迷い込んだみたい」な状況にあると動画は指摘する。この明暗を分けたのは、駅からのアクセスの悪さだ。当初計画されていた歩道橋や地下通路は、再開発の長期化や阪神・淡路大震災後の耐震基準見直しによるコスト増で頓挫し、施設への動線が絶たれてしまった。



さらに深刻なのは、事業が42年にも及んだことで生じた巨額の利子である。行政の担当者が数年ごとに交代する人事制度によって「根本的な見直しが後回しになって、結果的に長期化しやすかった」という事なかれ主義の負のスパイラルを指摘している。高金利時代に発行された市債の利子だけで約1,639億円に上り、それを「金利地獄」と表現した。バブル崩壊による地価下落も重なり、収支不足は1,961億円に達している。「市にだまされた」と語る地元商店街関係者の声も紹介され、理想とはかけ離れた厳しい現実が浮き彫りになった。



巨額の赤字と衰退を招いたのは、単なる不運ではなく、長期間にわたる行政の硬直化した体制と時代の変化への対応遅れが原因であることが分かる。一方で、家賃の安さを生かして新たに出店する若者も存在しており、この施設が再び活気を取り戻せるのか、知的好奇心を刺激する内容となっている。