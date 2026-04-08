同乗する女性を死亡させたとして、知人の男が危険運転致死などの容疑で逮捕された高岡市の事故、坂田容疑者や亡くなった髙橋さんを知る人に話を聞きました。

坂田容疑者を知る人「あいつは自分が罪から逃れようとする人間」と憤る

◆坂田容疑者の知人

「亡くなられた朝日町の女性（髙橋さん）を連れてきて、『新しい奥さんになる予定です』と話していた」

「あいつ（坂田容疑者）は自分が逃れようとする人間。罪を軽く軽く。亡くなった女性は子どもが3人いたと聞いた。腹立たしい、許せない」

亡くなった髙橋さんの父「社会的な責任を」

亡くなった髙橋さんと一緒に働いていたという人は。



◆髙橋さんの勤務先の同僚

「別のバイトの子から朝電話があって、髙橋って幸菜ちゃんじゃない？って話で。ネットのあれで見たらそうなってて。『あ、幸菜ちゃんだ』って」「お店でしか知らないんで。普通にかわいらしくて優しい」



一方、髙橋さんの父は坂田容疑者の逮捕を受けて、KNBの取材に対しコメントを出しました。

「罪を犯した自覚があるなら社会的な責任をとってほしい。本人に聞きたいことが山ほどあるがかなわないのであれば罪を背負ってもらうしかない」としています。