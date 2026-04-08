広島県、山口県、愛媛県、大分県で最大震度1の地震 広島県・安芸高田市、安芸太田町、世羅町、神石高原町
8日午後8時13分ごろ、広島県、山口県、愛媛県、大分県で最大震度1を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は伊予灘で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度1を観測したのは、広島県の安芸高田市、安芸太田町、世羅町、神石高原町、広島中区、広島南区、広島西区、広島安佐北区、広島安芸区、広島佐伯区、呉市、東広島市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、それに大崎上島町、山口県の岩国市、光市、柳井市、周防大島町、田布施町、それに平生町、愛媛県の今治市、松山市、久万高原町、八幡浜市、大洲市、それに内子町、大分県の国東市です。
【各地の震度詳細】
■震度1
□広島県
安芸高田市 安芸太田町 世羅町
神石高原町 広島中区 広島南区
広島西区 広島安佐北区 広島安芸区
広島佐伯区 呉市 東広島市
廿日市市 江田島市 府中町
海田町 熊野町 大崎上島町
□山口県
岩国市 光市 柳井市
周防大島町 田布施町 平生町
□愛媛県
今治市 松山市 久万高原町
八幡浜市 大洲市 内子町
□大分県
国東市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。