父ちゃんが飲み会の日、非日常を楽しむ母ちゃんに甘えながら羽を伸ばしていた『元野良猫』さん。しかし、就寝時間に見せた健気な姿が可愛すぎると評判を呼んでいます。投稿は、記事執筆時点で４万5000回以上の視聴数を記録し、「最初から最後まで可愛さだけが溢れている…」などの声が寄せられています。

【動画：飲み会でパパが不在の日→猫たちと気ままに過ごしていたら…いじらしすぎる『健気な行動』】

今日は解放DAY

YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」に投稿されたのは、父ちゃん不在の夜の出来事です。今回の主役『たぬきち』さん（通称：たっちゃん）は、可愛いサビ猫の女の子。元野良猫で子猫の頃に保護されたんだとか。

この日、父ちゃんは飲み会のため帰りが遅くなる予定だったといいます。父ちゃんは、たっちゃんと同居猫の『みちこ』さんに挨拶してから出掛けて行ったとか。母ちゃんはというと…非日常を楽しんでいるようです。

母ちゃんのストーカー

たっちゃんとみちこさんは、父ちゃんが居なくても…母ちゃんが居れば安心！と言わんばかりにのんびり過ごし、大好きな母ちゃんの後をどこまでもついていったそうです。もちろんトイレまで…！

そして就寝時間になると、母ちゃんは寝室へ移動。その後ろを当然のような顔をして、ついてきたストーカーのたっちゃん。いつも母ちゃんのお布団で一緒に寝ているんだとか。しかし、この日はなぜか落ち着かない様子だったそう。

やっぱり父ちゃんがいないと！

普段、就寝前は父ちゃんによる『ナデナデマッサージタイム』がルーティンとなっているそうで、どうやら父ちゃんを待っていたようです。そして母ちゃんの声にもあまり反応せず…普段マッサージをしてもらう位置へ…。

寂しさを埋めるため、母ちゃんがマッサージを施してもお気に召さないよう。父ちゃんを待つたっちゃんの姿はなんとも健気で切ない気持ちにさせます。やっぱり父ちゃんが居ないと寂しすぎる、甘えん坊なたっちゃんなのでした。

投稿には「いつもマッサージしてもらう場所で待つたっちゃんいじらしい」「しゅうたろうさんを待つたっちゃん健気ですね～」などのコメントと共にいいね件数が1400件以上を記録し注目を集めています。

この他にもYouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」には、たぬきちさんをメインとした、同居猫みちこさんや投稿者『もも子』さん家族との日常のリアルな生活の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。