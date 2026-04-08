大阪杯で復活Ｖを飾ったクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）の、天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）挑戦に、ＳＮＳ上では歓喜の声が上がっている。

サンデーサラブレッドクラブが４月８日、ホームページで発表。鞍上は引き続き北村友一騎手＝栗東・フリー＝が務める。

前走の大阪杯は約４か月の休み明けで大外枠に入る試練もあったが、逃げるメイショウタバルを外からきっちりとらえて昨年の日本ダービー以来となるＧ１・３勝目を挙げた同馬。凱旋門賞１４着、ジャパンＣ４着と悔しい敗戦が続いていたが、父キタサンブラックとの父子制覇を達成した。

大阪杯がＧ１昇格した１７年以降、大阪杯＆春の盾連覇はその父以来。史上２頭目となる偉業を目指す。

クロワデュノールの春の天皇賞出走については、Ｘ（旧ツイッター）でも「クロワ春天」でトレンド入り。ネットでは「ローテきついのかもしれんけど伝説を作って欲しい」「春天にクロワ出るなら現地行く」「ラスボス確定じゃん」「思わず夫にＬＩＮＥしてしもた」「テラにエリキングにクロワ・・豪華すぎるぅ〜」「これは想定外」「ワクワクさせんなよ」「まじ？結構びっくりした」「アツい！勝って宝塚行って春古馬三冠！！！」などのコメントが寄せられている。