キスマイ二階堂「ニカゲームの真骨頂見せるわ」 timelesz猪俣も思わず「カッケェ」

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

4月8日（水）深夜の同番組では、関太（タイムマシーン3号）が参戦し、人間のプライドをかけたAIとの対決企画「AIにクイズで勝てるかな？」が放送される。

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4人は、“人間だけが正解できるクイズ”の出題に挑戦。1名が出題者となり、残りの3名は解答者となる。

出題者は、与えられたお題が答えになるクイズを出題。解答者はそのクイズに答え、正解できればその分ポイントを獲得できる。

ただし、AIもそのクイズに正解できた場合、人間チームが獲得したポイントはすべて没収されてしまう。まさに、人間とAIとのプライドをかけた戦いなのだ。

ケムリは、二階堂と猪俣を指し、「AIに勝てるとしたら、意外とこういう人たち」と自信をのぞかせ、ゲストの関も「地球の運命は2人にかかっている」と闘志を燃やす。

そして、人類代表の4人が挑むAIは…ケムリを模した「MATSUI」。果たして4人は、見事勝利できるのか。

◆ケムリ、猪俣がまさかの苦戦!?

「プロニカゲーマー」としてこれまで数々のミラクルプレーを見せてきたケムリだが、今回はまさかの大苦戦。頭の良さが仇となり…。

続いて、これまで数々の斬新なフレーズを世に放ってきた猪俣の出題ターンでも、AI「MATSUI」の壁が立ちはだかる。

波乱の展開となる「MATSUI」との対決だが、主将・二階堂が「ニカゲームの真骨頂見せるわ」と意気込み、ある作戦に出る。

その姿に、後輩の猪俣も「カッケェ」と思わずこぼすほど。そんな二階堂が見せる、ニカゲームの真骨頂とは？