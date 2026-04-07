かゆいところに手が届くぅぅぅ♡【セリア】可愛くて便利な「ミニパウチ」に注目

トラベルグッズで人気の「ミニパウチ」は、スキンケア用品などを必要な分だけ持ち運べる便利アイテム。使い終わったら旅行先で捨てることもできるため、かさばりやすい荷物をコンパクトにしてくれます。【セリア】では旅行に限らず、さまざまなシーンで役立つ可愛いミニパウチが充実。

可愛すぎて使うのがもったいない

ハローキティのイラストとパステルカラーの組み合わせが、とってもキュートな「詰替えパウチ」。化粧水やシャンプー・トリートメントなどを詰め替えられるため、旅行の際に活躍しそうです。デザインは、ハローキティ以外にもクロミやポチャッコといったキャラクターのものも。ほかのキャラクターも揃えたら、旅行ポーチの中が賑やかになりそう。

毎日のお弁当やピクニックでの食事に

ミニパウチといえば、旅行用というイメージが強いですが、セリアではお弁当に便利な「調味料パウチ」も取り扱っています。入れ口はダブルジッパーになっていて、中身をしっかり密封。使い捨てタイプのため、使い終わるたびに洗い直す手間がかからず、いつでも衛生的に使えるのも嬉しいポイントです。

旅行でもお弁当作りでも便利な【セリア】の「ミニパウチ」。かゆいところに手が届くような便利さと可愛いデザインが魅力のため、お家にストックして活用してみて。

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writer：河合 ひかる